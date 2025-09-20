Madagascar: Rugby à XV - Le Club Étoile d'Andranomanalina à l'assaut du Top 12

TAM d'Anosibe et le Club Étoile d'Andranomanalina, nouveau promu, seront à l'affiche de la première journée du sommet national de rugby à XV, première division masculine.

Le coup d'envoi du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine -le Top 12- s'annonce spectaculaire. Parmi les rencontres de la journée inaugurale, le public aura les yeux rivés sur l'affrontement programmé le dimanche 21 septembre à 15 heures, entre TAM d'Anosibe, valeur sûre du rugby national, et le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), champion du Top 20 et nouveau venu dans l'élite. Une opposition entre expérience et ambition qui servira de véritable test.

Le CEA n'a pas l'intention de faire de la figuration en entrant dans l'arène. Auréolé de son titre acquis en Fédérale 2, le club s'est offert un recrutement de prestige pour relever le défi de l'élite, la Fédérale 1. Des cadres confirmés comme Jean-Yves et Julio, transfuges du champion FT de Manjakaray, sont venus renforcer un effectif déjà solide.

« Comme toutes les équipes évoluant en Top 12, le CEA vise le titre. Nous avons déjà prouvé notre force en remportant le Top 20, et les renforts engagés doivent nous permettre d'atteindre cet objectif, ou du moins de viser le plus haut possible au classement », explique le président Gilbert Raharinala.

Fondé avant l'indépendance de Madagascar dans le quartier populaire d'Andranomanalina, le Club Étoile s'est rapidement fait une place dans le paysage rugbystique. Dominateur du championnat d'Analamanga et de Madagascar avant de disparaître de la scène de premier plan, le club a franchi un cap en 2024 en remportant le championnat de deuxième division (Top 20), marquant ainsi son retour en force.

Retour au premier plan

Cette victoire historique lui a ouvert les portes du Top 12, une promotion qui marque un nouveau tournant. Le CEA se présente ainsi comme un club plein d'ambition, porté par l'enthousiasme de ses jeunes et l'expérience de ses recrues.

« Nous sommes de retour au premier plan et nous comptons réécrire l'histoire du club. Nous sommes également champions de Madagascar en rugby à VII », confie Gilbert Raharinala.

Face à lui, TAM d'Anosibe affiche un passé plus étoffé. Né au sein du quartier d'Anosibe, surnommé « Thaïlande », le club s'est forgé une réputation de formation accrocheuse, souvent difficile à manoeuvrer.

S'il n'a pas encore décroché de titre majeur en Top 12, TAM s'est illustré par de solides parcours en Coupe de Madagascar, atteignant notamment les demi-finales de l'édition 2024. Grâce à une école de formation réputée pour son efficacité, le club alimente régulièrement les sélections régionales et nationales. Ses supporteurs, fidèles et nombreux, se distinguent par une ferveur à la hauteur de la réputation populaire d'Anosibe.

Il est difficile de pronostiquer sur ce duel entre TAM d'Anosibe, fort de son expérience des grands rendez-vous, et le CEA, porté par la fraîcheur de son ascension. Le public, attendu en nombre au stade Makis, aura droit à une confrontation qui symbolise la vitalité du rugby malgache : d'un côté, un club enraciné et reconnu, de l'autre, une étoile montante qui rêve de briller dès son baptême du feu.