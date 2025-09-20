Madagascar: Basketball 3x3 - Alley Oop 2025 - Le 3x3 s'invite au coeur d'Analakely

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le basket urbain prend possession du Parvis de l'Hôtel de Ville. Les 20 et 21 septembre, le tournoi « Alley Oop 3x3 » promet deux journées d'intensité, de spectacle et de convivialité.

Organiser un tournoi de basketball 3x3 au coeur d'Antananarivo, devant l'Hôtel de Ville d'Analakely, s'inscrit dans la tradition mondiale de cette discipline. La Fiba a toujours choisi des lieux symboliques pour mettre en lumière son format urbain : Rathausplatz à Vienne pour la Coupe du Monde 2024, la place de la Concorde à Paris durant les Jeux olympiques 2024, ou encore la place Sükhbaatar d'Oulan-Bator pour la World Cup 2025.

À Madagascar, « Alley Oop » reprend ce flambeau en transformant Analakely en véritable playground. Le tournoi accueillera les catégories U17 filles et garçons, U23 filles et garçons, Open Dames et Open Hommes, réunissant une large palette de basketteurs, de la jeunesse prometteuse aux compétiteurs confirmés.

Vitrine sportive

Le 3x3, discipline officielle de la Fiba, se joue sur un demi-terrain, avec trois joueurs par équipe et un seul remplaçant. Sans entraîneur sur le banc, l'improvisation et la spontanéité dominent, donnant au jeu son caractère explosif. Accessible et ancré dans la culture urbaine, ce basket attire aussi bien les passionnés aguerris que les amateurs en quête de sensations fortes.

Au-delà du sport, Alley Oop 2025 compte faire vibrer la ville. Les organisateurs annoncent un événement ouvert, festif, où l'on vient autant pour encourager que pour célébrer l'esprit collectif et créatif du 3x3. Le public du Parvis d'Analakely découvrira deux jours de jeu condensé, de tirs longue distance, de dunks et d'actions spectaculaires.

Alley Oop 2025 entend ainsi inscrire Antananarivo sur la carte mondiale des hauts lieux du 3x3, en offrant à la capitale une vitrine sportive au coeur même de son patrimoine.

