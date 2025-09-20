Madagascar: Football des jeunes - Ajesaia en tournée aux Émirats Arabes Unis

Première tournée aux Émirats Arabes Unis. Habitué aux compétitions internationales, Ajesaia, avec ses catégories U12 et U15, effectuera une tournée dans ces Émirats pendant deux semaines, du 5 au 15 octobre.

« Nous n'y disputerons pas un tournoi, mais plutôt des matchs tests amicaux, car de nombreux agents et recruteurs de grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain ou encore Arsenal y rôdent dans le but de repérer de jeunes talents d'origines diverses », confie Jasmina Ravelonarivo, l'un des fondateurs d'Ajesaia.

L'objectif est de jouer un maximum de rencontres et d'exposer les joueurs aux recruteurs. « Nous y disputerons des matchs aller-retour, notamment à Dubaï et Abou Dhabi... », poursuit-il.

La délégation, composée de vingt-cinq joueurs des deux catégories confondues ainsi que de huit membres du staff technique et de la direction, devait initialement s'envoler lundi. Toutefois, le départ a finalement été reporté au 5 octobre en raison du décès d'un proche de deux joueurs clés de l'équipe, selon les explications du responsable.

Les jeunes talents d'Ajesaia participent depuis les années 2000 au Mondial Pupilles, et depuis une dizaine d'années au Tournoi international de football des jeunes en Chine.

L'un club, parmi les plus anciens du pays, et ses écoles de football ne cessent d'élargir leur horizon, et vont cette fois tenter d'ouvrir une nouvelle page au Moyen-Orient.