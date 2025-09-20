Madagascar: 22e Rallye Tour de Tana - Mathieu-Herii-Possible prend les commandes

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Spectacle et belle bagarre. Le quintuple champion de Madagascar, Mathieu Andrianjafy, co-piloté depuis cette saison par Herii-Possible, au volant d'une Subaru, termine en tête à l'issue de la première journée de la 22e édition du Rallye Tour de Tana. Ce rallye compte pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes.

Deux épreuves spéciales étaient au programme hier: la même spéciale reliant le croisement Ambohimahatsinjo à Ambohiboahangy, longue de 7,75 km, a été empruntée à deux reprises. Mathieu termine quatrième lors du premier passage, avec un chrono en retard de +00.18,5 par rapport à l'auteur du temps scratch, l'équipage Mika-Aina sur Mitsubishi Evo X (05:53,0).

Mathieu a attaqué au deuxième passage pour signer le meilleur chrono de la seconde section, en 05:57,17. Le duo Aro Kiady-Elvis, sur Subaru, occupe la seconde place provisoire à l'issue de cette deuxième section. Cet équipage a terminé troisième à l'ES1, puis deuxième à l'ES2.

Souci mécanique

Le leader de la catégorie SSV, l'équipage Ferre-Tsitom sur Can-Am Maverick, complète le podium provisoire à l'issue de la première journée. Au pied du podium se trouve Olivier, qui pilote une Mitsubishi Evo X, devant Tahina et Rojo Raben au volant de la Subaru de Fred Rabekoto, grand absent de cette manche.

Mika, auteur du temps scratch à l'ES1, a abandonné en raison d'un souci mécanique durant le deuxième passage. Faniry, son dauphin au premier passage, a également été victime d'une crevaison.

Dix épreuves spéciales, longues de 126,70 km au total, dont six différentes, sont prévues durant les trois jours de compétition. Quatre autres spéciales sont au programme ce samedi, et quatre également dimanche.

Parcours (suite)

Samedi 20 septembre :9h07 (ES3) Ambohitromby-Ankadimainty 1 (12,30km)9h50 (ES4) Antsahalava-Ambodimanga 1 (18,40km)13h41 (ES5) Ambohitromby-Ankadimainty 2 (12,30km)14h24 (ES6) Antsahalava-Ambodimanga 2 (18,40km)Dimanche 21 septembre :8h43 (ES7) Ankadimainty-Ambohitromby 1 (12,30km)9h39 (ES8) Fiakarana-Ambodimanga 1 (12,60km)11h45 (ES9) Ankadimainty-Ambohitromby 2 (12,30km)12h41 (ES10) Fiakarana-Ambodimanga 2 Power stage (12,60km)Serge Rasanda

