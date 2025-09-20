Madagascar: Littérature - Dominique Ranaivoson met en lumière les voix locales

La chercheuse publie un ouvrage inédit qui rassemble des textes du Sud malgache, loin des stéréotypes persistants. Il offre une nouvelle perspective sur la richesse culturelle de cette région.

Dominique Ranaivoson, maître de conférences HDR (direction de thèses) à l'université de Lorraine (France) et spécialiste des littératures francophones, publie « Madagascar : Écrire le Grand Sud ». Dans ce recueil, elle réunit des chansons, nouvelles et récits écrits par des auteurs directement liés à cette région, afin de donner la parole aux habitants eux-mêmes. Son objectif est clair: rompre avec les images stéréotypées héritées depuis le XVIIe siècle, qui ont longtemps figé le Sud dans une représentation caricaturale.

Le livre présente une mosaïque de voix et d'expériences. On y retrouve une centaine de textes de Szumski, disparu à Fort-Dauphin en 2000 après cinquante-cinq ans passés dans le Sud, imprégnés d'anecdotes et d'ambiances locales ; un récit de Latimer Rangers, grand reporter antandroy de 85 ans, sur la diaspora ; les textes bilingues de la slameuse Poety Rebely, originaire de Tuléar, qui questionnent la place des femmes antandroy ; une nouvelle de David Jaomanoro (†2014) située à Tuléar; et une nouvelle poétique et sobre de Lila Ratsifandriamanana (2000) sur le drame du kere. L'introduction replace ces voix dans l'histoire des représentations littéraires du Sud, tandis qu'un lexique final en souligne les particularités.

L'ouvrage a été présenté le samedi 13 septembre à l'Institut Français de Madagascar, lors d'une rencontre littéraire qui a suscité des échanges nourris autour de la richesse et de la diversité des écritures malgaches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Biographie et parcours

Dominique Ranaivoson encadre des thèses et mène des recherches sur les littératures francophones du Sud, en particulier celles de Madagascar. Épouse d'un Malgache, elle vit au carrefour de deux cultures, ce qui nourrit sa capacité à commenter et à analyser les textes malgaches à destination aussi bien du public français que du public malgache.

Ses publications témoignent de la constance et de la profondeur de son travail : Iza moa ? (2004), Cent mots pour comprendre Madagascar (2007), Parler et écrire en français à Madagascar (2016), La poésie de Madagascar (2025), ainsi qu'un dictionnaire et encore d'autres ouvrages collectifs. Ses recherches associent littérature et histoire, car elle a toujours eu à coeur de replacer les textes dans leur contexte social et historique précis.

Dominique Ranaivoson poursuit son engagement avec la conviction de donner visibilité et reconnaissance aux écrivains malgaches francophones. Sa philosophie de vie repose sur l'idée que la littérature n'est pas seulement une oeuvre d'art, mais aussi une mémoire vivante et un outil de transmission culturelle. Elle entend continuer à explorer les écritures malgaches dans toute leur diversité, à déconstruire les visions réductrices héritées du passé, et à valoriser la richesse des voix locales sur la scène francophone et internationale.

Avec « Madagascar : Écrire le Grand Sud », elle franchit une nouvelle étape dans ce cheminement, en offrant au Sud malgache une place centrale dans le paysage littéraire.