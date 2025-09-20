Madagascar: Tradition - Le Taombaovao Lohataona célébré au coeur du Rova

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Cette année, le Taombaovao Lohataona dépasse le simple retour du soleil et le réveil de la nature. Du 21 au 25 septembre, il se transforme en un vibrant hommage à la culture, présentée comme le lien essentiel de la nation.

Sous le thème évocateur « Kolontsaina marolafy, mampirindra ny fiarahamonina », la célébration investira des lieux emblématiques à travers le pays, avec pour coeur battant le Rovan'i Madagasikara à Antananarivo. Loin d'être une simple festivité, l'événement se veut une immersion profonde et authentique dans l'âme malgache.

« L'ambition est de promouvoir et de mettre en valeur la mosaïque des cultures des différentes régions de l'île, tout en les célébrant ensemble dans une seule et même ferveur unitaire. L'invitation est lancée à tout un peuple, aux côtés des anciens et des gardiens des traditions, pour puiser aux sources d'un héritage commun », explique le ministère de la Communication et de la Culture.

Le Taombaovao Lohataona, moment sacré dédié aux bénédictions, symbolise ce printemps particulier, porteur de fertilité, de nouvelles récoltes et de nouveaux départs pour la nation. À travers une programmation riche et immersive, conçue pour émerveiller, instruire et rassembler, le public est convié à un véritable voyage sensoriel mêlant ateliers, expositions, projections de films sur le Soatoavina et spectacles vivants.

