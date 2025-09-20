Madagascar: Exposition - Rijasolo fait dialoguer ses oeuvres et son regard d'artiste

20 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Raminadrasoa

Après quinze années de travail acharné, le photographe Rijasolo offre une plongée rare et vibrante au coeur de la spiritualité malgache.

« Après 15 ans de couverture de ce sujet, notamment la spiritualité malgache, je n'ai pas encore réussi à en faire le tour. Mais je peux dire que je suis fier de cette exposition. Pour moi, la spiritualité malgache est le pilier de notre culture : qu'il s'agisse des cultes, de l'hommage à Zanahary ou de la pratique du tromba. C'est un héritage à préserver », a confié Rijasolo lors du vernissage de son exposition Terre des esprits, le 19 septembre à l'Institut Français de Madagascar (IFM).

Le photographe a insisté sur la dimension émotionnelle de son travail : « Je me sers de la photographie comme d'un témoignage. J'essaye d'y insuffler mes propres émotions.» Ce parti pris donne aux clichés une force singulière, entre respect et sensibilité, loin de toute exotisation.

La soirée d'ouverture a débuté par un discours empreint de gratitude envers les soutiens de l'artiste : la directrice et la directrice déléguée de l'IFM, la responsable de la médiathèque Sara Boyer, ainsi que le public venu nombreux. Dans une atmosphère immersive, la performance sonore d'Encoder Experiment a ensuite plongé l'auditoire dans une expérience sensorielle inédite, en parfaite résonance avec les traditions malgaches.

Le vernissage s'est achevé sur un moment de partage chaleureux, ponctué d'échanges avec l'artiste et d'un cocktail convivial.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

