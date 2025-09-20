Madagascar: Université de Mahajanga - Inscriptions ouvertes jusqu'au 31 octobre

La fiche de préinscription pour l'année universitaire 2025-2026 est désormais disponible pour les nouveaux bacheliers ainsi que pour les étudiants. Elle peut être téléchargée sur le site de l'Université de Mahajanga.

La période de préinscription est ouverte depuis le lundi 15 septembre jusqu'au vendredi 31 octobre, date de clôture et fin des inscriptions.

Des pièces sont à fournir pour le dossier, dont la fiche de préinscription dûment remplie, ainsi qu'une copie récente de l'acte de naissance (datant de moins de six mois).

Un certificat de nationalité est exigé pour les étrangers qui ont acquis la nationalité malgache depuis moins de trois mois.

Une photocopie certifiée conforme du relevé de notes du baccalauréat, accompagnée de deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat, devra également être jointe au dossier.

Le dossier devra en outre comporter le reçu de versement des frais de préinscription : 70 000 ariary pour les nationaux et 110 000 ariary pour les étrangers, à verser à la banque de l'établissement. Le code RIB figure sur la fiche de préinscription.