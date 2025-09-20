Madagascar: Tsararano - Un homme armé tué lors d'une patrouille

Les Forces de police ont passé au peigne fin le quartier sensible de Tsararano Ambany. Un accrochage meurtrier a éclaté lorsque les éléments de patrouille allaient procéder à l'arrestation d'un suspect armé.

Une violente fusillade a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, à Tsararano Ambany, dans la ville de Mahajanga. Un individu, activement recherché pour plusieurs actes de banditisme perpétrés dans l'agglomération centrale et ses périphéries, a été abattu lors d'un affrontement avec l'Unité d'intervention rapide (UIR) de la Police nationale.

Selon les premiers éléments communiqués par le commissariat central de Mahajanga, l'homme s'est retrouvé nez à nez avec une patrouille policière lors d'une opération de contrôle. Armé d'un sabre qu'il aurait brandi pour frapper les agents, il aurait contraint ces derniers à ouvrir le feu. Touché par plusieurs balles, l'individu est mort sur le coup.

Sur les lieux, les policiers ont découvert l'arme blanche encore serrée dans la main du défunt. Une photographie diffusée par les Forces de police conforte cette version. D'après les autorités, le suspect avait pour habitude d'agresser des travailleurs rentrant tard le soir, semant la terreur dans plusieurs quartiers de la ville. Sa neutralisation est présentée comme une victoire dans la lutte contre l'insécurité urbaine.

Complicité

Le corps a été transporté à la morgue où une autopsie doit être pratiquée. Cette procédure vise à éclaircir les circonstances exactes du décès et à compléter le dossier d'enquête. Parallèlement, la police a annoncé l'ouverture d'une instruction afin de déterminer d'éventuelles complicités.

Ce drame intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des actes de banditisme à Mahajanga. Des habitants, régulièrement victimes de vols et d'agressions nocturnes, expriment leur soulagement tout en appelant les autorités à renforcer les patrouilles pour garantir une sécurité durable.

En réaction, le commissariat central a réaffirmé son engagement à lutter contre l'insécurité. La fusillade de Tsararano Ambany rappelle néanmoins la dangerosité des opérations menées contre les malfaiteurs armés, où la riposte policière peut s'avérer fatale.