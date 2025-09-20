Congo-Brazzaville: Handball - Le tournoi « J'aime la Bouenza au sens propre » sourit à la DGSP et à BMC

Les formations de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) chez les dames et BMC chez les messieurs ont remporté, le 18 septembre à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, la première édition du tournoi « J'aime la Bouenza au sens propre ».

La DGSP a eu raison de Grain du sel (29-25) puis BMC a pris le meilleur sur JFJSO (25-23). US renaissance et Asoc ont complété respectivement le podium féminin et masculin. Cette compétition a battu le record de participation avec 23 clubs inscrits. Tous les deux champions ont été récompensés d'une enveloppe d'un million de francs CFA chacun sans oublier les diplômes de participation décernés à chacun d'eux.

Le comité d'organisation de ce tournoi a honoré le conseiller spécial du président de la République, président du Club multidisciplinaire DGSP, Serges Oboa, pour son engagement et son dévouement au développement du handball congolais. Une distinction réceptionnée par la coordonnatrice des activités sportives du club des mains du sous-préfet de Mouyondzi, ancien handballeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A son tour, Christelle Colombe Bouaka a remis au préfet Marcel Nganongo une carte du département de la Bouenza pour témoigner la reconnaissance suite à l'organisation réussie de la compétition. Le but étant de déceler les talents et d'éveiller la conscience des jeunes de la Bouenza. La compétition obéit au 8e axe du projet de société du président de la République.

« Le tournoi de handball qui vient de se dérouler à Madingou est une réponse à la volonté du chef de l'Etat qui tient ardemment au développement du pays, en nous dotant d'infrastructures sportives viables et modernes. Je voudrais vous témoigner toute ma satisfaction au regard des résultats auxquels vous êtes parvenus, de la maturité des participants et du déroulement du tournoi », a souligné Marcel Nganongo.