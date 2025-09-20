Congo-Brazzaville: Communication et médias - Des éléments des forces de sécurité en immersion aux Dépêches de Brazzaville

20 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya et Jean Pascal Mongo-Slyhm

Une quarantaine d'officiers et sous-officiers de la police et de la gendarmerie, conduite par le directeur général de la Stratégie, de la Coopération et de la Communication du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le colonel-major Bellarmin Ndongui, a effectué une visite aux Dépêches de Brazzaville, le 19 septembre, pour s'imprégner du processus de traitement de l'information allant du reportage à la publication.

Dans une série de questions-réponses, le directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville, Emile Gankama, et les journalistes ont éclairé la lanterne de leurs interlocuteurs sur les méthodes de travail du quotidien à l'oeuvre depuis dix-huit ans. Ils ont indiqué que le journal est une publication de l'Agence d'information d'Afrique centrale créée à la fin de l'année 1997. Le directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville s'est réjoui, par ailleurs, de cet échange qui améliore les rapports entre journalistes et agents des forces de sécurité. « Un moment de partage qui fera date et que nous souhaitons voir se perpétuer », a-t-il plaidé.

Le colonel-major Bellarmin Ndongui a abondé dans le même sens en appelant les agents des forces de sécurité en immersion à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur mission d'informer, de communiquer sans bafouer ce qu'il a appelé « Le métier des autres », allusion faite au journalisme.

Il convient de souligner que cette visite d'immersion s'inscrivait dans le cadre d'un séminaire de formation sur la communication organisé par la direction générale de la Stratégie, de la Coopération et de la Communication du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Cette structure, en effet, est chargée, entre autres, d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de la communication du ministère ; de conduire la stratégie de communication et d'entretenir les relations avec les médias nationaux et internationaux ; de produire les documents d'informations écrits, audiovisuels et photographiques relatifs à la sécurité et en assurer la diffusion ; de proposer la ligne éditoriale interne du ministère ; de promouvoir l'image de marque des forces de sécurité intérieure et de contribuer au renforcement de leur relation avec la population.

Avec Les Dépêches de Brazzaville, et assurément d'autres médias nationaux, ces échanges ne devraient pas être les derniers du genre.

