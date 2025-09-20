Dans son combat dans la prévention des maladies non transmissibles, l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) peut désormais compter sur le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le représentant de l'OMS a promis, le 17 septembre au terme de sa visite à la maison « Elombe », le nouveau siège de MCPLC, de donner un coup de pouce d'autant plus que sa vision s'aligne avec les axes stratégiques de l'OMS sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles.

« Ma visite s'inscrit dans la reconnaissance de la valeur ajoutée de l'ONG Marcher courir pour la cause. C'est une association qui se bat des pieds et des mains pour promouvoir la prévention et le contrôle du diabète dans le pays. Cela rentre dans les axes stratégiques de l'OMS », a-t-il commenté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre entre le président de MCPLC, Rodrigue Dinga Mbomi, et le représentant de l'OMS au Cong, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a porté sur la présentation du travail mené par MCPLC. Le président de cette association a rappelé que la construction de la maison de sport et santé est le résultat de la soirée caritative qui avait permis de lever les fonds pour la lutte contre le diabète. « On avait organisé une soirée pour lever les fonds afin de déployer ce projet de maison de sport et santé. Ce projet étant fait, on a souhaité recevoir le représentant de l'OMS », a indiqué Rodrigue Dinga Mbomi.

Au cours de leur entretien, le rapport d'activités de la cinquième édition de la Traversée du Mayombe 2025, durant laquelle 3000 personnes ont été dépistées, a été présenté ainsi que le programme d'activité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du diabète, le 14 novembre. Au cours de celle-ci, MCPLC entend organiser le concours « Taxi bomoyi » visant à faire des chauffeurs de taxis de véritables relais communautaires pour la lutte contre le diabète. Une autre soirée « Elombe » est également au menu pour allier culture, sport et prévention dans le but de favoriser une meilleure adhésion de la communauté à la cause du diabète.

« Nous allons travailler avec eux pour traduire cette fois cette confiance en réalité et voir comment, à partir d'eux, trouver un mécanisme de fédération de toutes les initiatives qui se mettent en oeuvre dans le pays en matière de lutte contre les maladies non transmissibles afin d'en faire une ressource au sein du ministère de la Santé et du gouvernement, dans l'atteinte des objectifs de la politique nationale en matière de santé », a assuré le représentant de l'OMS au Congo.