Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Des bourses de recherche pour des étudiants congolais

20 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique vient de lancer la deuxième édition de son programme national de bourses de recherche destinées aux étudiants congolais inscrits en master 2 ou en post-master dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Le programme vise à encourager l'excellence académique et scientifique au Congo, à soutenir des projets de recherche innovants dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et à promouvoir des solutions adaptées aux besoins énergétiques du pays. Le dépôt des candidatures sera clôturé le 31 octobre prochain.

Les bourses, attribuées à partir de janvier 2026, offriront aux bénéficiaires une allocation mensuelle, l'hébergement au Centre d'excellence d'Oyo, ainsi qu'un accès privilégié à ses laboratoires et à son encadrement scientifique.

Les étudiants intéressés doivent déposer leur candidature exclusivement en ligne et fournir un dossier complet comprenant notamment un projet de recherche, une lettre de motivation, des relevés académiques, deux lettres de recommandation, ainsi qu'une lettre d'engagement de leur superviseur académique.

Pour plus d'informations liées à la soumission de la candidature, les postulants sont appelés à consulter le site officiel du Centre d'excellence d'Oyo : www.ceo.cg.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

