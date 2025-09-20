Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - L'OFC-Brazzaville se mobilise

La présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) Brazzaville, Charlotte Opimbat, a invité le 19 septembre les femmes du Parti congolais du travail (PCT) à se mobiliser pour la réussite de l'opération de révision des listes électorales et à s'acquitter de leurs cotisations spéciales comptant pour le 6e congrès ordinaire du parti.

Venues des différents arrondissements de Brazzaville, les militantes et sympathisantes de l'OFC étaient réunies pour la circonstance au siège fédéral du PCT, à Mpila. Devant un échantillon de cent femmes par arrondissement, Charlotte Opimbat a tout d'abord fait passer le message consistant à mobiliser la gent féminine dans ses quartiers respectifs en envoyant des militantes vers les communes et les centres d'enrôlement afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales et obtiennent la carte nationale d'identité.

« Nous avons donc pris un échantillon de cent femmes par arrondissement, au niveau des sections et des comités, parce qu'elles représentent nos directions de campagne dans les différents quartiers. Nous avons fait passer le message et, à leur tour, elles vont continuer le travail au niveau des quartiers pour que, dans les délais requis, nous puissions avoir un bon nombre de femmes sur les listes électorales », a expliqué la présidente fédérale de l'OFC-Brazzaville.

S'agissant de la cotisation spéciale relative à l'organisation du 6e congrès ordinaire du PCT, Charlotte Opimbat s'est également mise à sensibiliser les membres de l'OFC. « Nous avons dit aux femmes que lorsqu'on aime son organisation, on met toutes les conditions pour sa bonne marche. Nous avons même utilisé une expression terre à terre qui dit: "L'argent appelle l'argent".

Donc elles ont bien compris le message et je crois que les cotisations vont se passer à plusieurs niveaux. Les membres de sections vont cotiser à hauteur de 500 FCFA et celles des secrétariats des comités 5000 FCFA. Si on n'a pas cotisé, on n'a pas le droit de participer au congrès », a-t-elle souligné. Elle a précisé que d'ici au 15 octobre, les femmes de Brazzaville vont apporter leur contribution, conformément aux dispositions prises par le secrétaire général du parti.

Chargée de l'organisation et de la mobilisation du comité OFC-Ouenzé, Sylviana Okoua Oko pense que la communication de la présidente fédérale est un appel à la grande mobilisation des militantes et sympathisantes afin qu'elles puissent investir dans le cadre de l'opération de révision des listes électorales. « Elles doivent s'y rendre massivement pour pouvoir s'inscrire sur une liste ou vérifier si leurs noms y figurent déjà, parce que pour voter, il faut que votre nom soit inscrit sur les listes électorales afin que vous puissiez recevoir une carte d'électeur.

Au niveau du parti, la directive a été donnée par le secrétaire général, Pierre Moussa, et au niveau du comité OFC-Ouenzé, nous sommes mobilisés. Nous avons organisé un déplacement des femmes de notre arrondissement vers la mairie pour qu'elles s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Beaucoup d'entre elles ont pu s'assurer que leurs noms y figuraient, pour d'autres, elles se sont enrôlées », a-t-elle expliqué. Elle a poursuivi que l'appel lancé pour la cotisation spéciale dans le cadre de l'organisation du 6e congrès du PCT a été bien compris par les participantes.

Jeune congolaise basée au Canada, Sephora Okoumou n'a pas caché ses intentions à adhérer à l'OFC : « Je suis venue observer, la prochaine fois que je viendrai, je vais y adhérer. Je suis très contente de pouvoir venir assister à la réunion aujourd'hui, quand j'ai vu la mobilisation des femmes et compris que c'est avec la communauté justement qu'on peut faire avancer les choses, cela m'a convaincue ».