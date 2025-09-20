Congo-Brazzaville: Solidarité - Des produits pharmaceutiques offerts à deux CSI de Brazzaville

Le représentant de la présidente de la Fondation Julia-Bouya, Dorel Eyobelé, a remis le 19 septembre à Brazzaville un don des produits pharmaceutiques aux Centres de santé intégrés (CSI) Marien-Ngouabi, dans le 6e arrondissement Talangaï, et de Moukondo, dans l'arrondissement 4 Moungali.

Composée de plusieurs médicaments de première nécessité et de kits de santé maternelle et infantile, la donation s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 4e anniversaire de la disparition de Julia Bouya. Créée en 2022, en vue de réaliser une oeuvre d'intérêt général à caractère philanthropique, social et humanitaire, la Fondation Julia-Bouya a pour objectifs, entre autres, de promouvoir le bien-être familial ; prévenir les maladies graves et incurables par la sensibilisation de la population.

Elle s'est également engagée à soutenir les patients et leurs familles par des moyens financiers et logistiques ; appuyer et accompagner les pouvoirs publics par la construction des centres de santé et d'éducation ; développer les programmes de santé, d'éducation et de formation ; financer et encourager la recherche médicale.

Cette organisation non gouvernementale a, à son actif, plusieurs actions caritatives et sociales. On compte l'assistance des enfants en situation de handicap à Brazzaville, le soutien et le développement des coopératives agricoles dans le département de la Cuvette; et la remise des fournitures scolaires dans les différents établissements du pays.