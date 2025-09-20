Deux diplomates maliens ont été sommés de quitter le territoire français en réponse à l'arrestation, en août à Bamako, d'un agent diplomatique français. La France a décidé, par ailleurs, le 18 septembre, de suspendre sa coopération avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme.

Les deux diplomates, membres de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris, ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le territoire français avant dimanche.

Précisons que le 15 août, la junte militaire au pouvoir au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest en proie depuis plus d'une décennie à des groupes jihadistes, avait annoncé l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour le « service de renseignement français ».

Les autorités du Mali avaient accusé des « États étrangers » d'être derrière une tentative de déstabilisation des institutions menée par « un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne ». Le ministère français des Affaires étrangères avait dénoncé des « accusations sans fondement » et demandé la « libération sans délai » de son ressortissant, membre de l'ambassade de France.

« Le Mali viole délibérément une des règles les plus fondamentales du droit international, s'agissant d'un agent diplomatique dûment accrédité par les autorités maliennes. Face à un acte d'une telle gravité et d'une telle hostilité, la France a décidé de suspendre la coopération avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ce pays à laquelle contribuait l'agent qui a été arbitrairement arrêté », a déclaré une source diplomatique française.

Selon la même source, les autorités maliennes, informées des mesures françaises, ont réagi en déclarant de leur côté persona non grata « cinq personnels » de l'ambassade de France, qui avaient déjà quitté le Mali. « Nous avons informé les autorités maliennes, via leur chargé d'affaires à Paris, que d'autres mesures seraient mises en oeuvre à court terme si notre ressortissant n'était pas libéré rapidement », a ajouté la source.

Confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie, notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaida, et à l'organisation Etat islamique, ainsi que de groupes criminels communautaires, le Mali est dirigé par une junte militaire arrivée au pouvoir après deux coups d'État en 2020 et 2021. Les autorités de Bamako se sont depuis détournées de leurs partenaires occidentaux, précisément l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

Par ailleurs, l'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés de traquer les jihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.

Malgré des relations tendues, la coopération subsistait à ce jour entre services de renseignements maliens et français dans le cadre de la lutte antiterroriste.