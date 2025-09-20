Congo-Kinshasa: Embouteillages à Kinshasa - Bientôt une nouvelle unité spéciale de la police pour réguler la circulation

Le phénomène embouteillage dans la ville capitale de la République démocratique du Congo a pris une dimension inqualifiable au point de mettre en péril tout le dispositif de transport routier existant.

Il est aujourd'hui difficile de rouler à Kinshasa sans être pris dans l'étau d'un embouteillage dans les principales artères. Les différents chantiers disséminés à travers la ville, sous prétexte de rétablir le réseau routier endommagé, ont exacerbé la situation à cause de la fermeture de certains axes stratégiques. De Kintambo magasin au rond-point Ngaba en passant par UPN, Pompages, Huileries, etc., il n'y a pas un seul tronçon où la fluidité du trafic est garantie. Partout, les longues chaînes de véhicules immobilisés laissent transparaître l'ampleur du phénomène qui interroge sur la capacité de l'autorité urbaine et de la police à rétablir les équilibres rompus.

Vu l'urgence, le Conseil des ministres du 19 septembre en a fait une des matières inscrites à son ordre du jour. À en croire le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le président de la République a souhaité que, dans la recherche des solutions, l'on puisse associer une autre unité à la police pour faciliter la fluidité de la circulation. D'après la même source, le chef de l'État a instruit le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, en concertation avec le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités des forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Au vice-Premier ministre en charge de Transports, le président Félix Tshisekedi lui avait demandé de présenter urgemment un plan opérationnel assorti de mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation routière moderne, la gestion intelligente de carrefour et déploiement de technologie adaptée.