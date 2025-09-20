Centrafrique: La recherche se poursuit pour retrouver les corps des casques bleus congolais disparus

Trois policiers congolais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) sont toujours portés disparus après qu'un véhicule blindé a sombré, le 16 septembre dernier, dans la rivière Ombella, à environ 45 km à la sortie Nord de Bangui. Malgré les difficultés, la mission onusienne réaffirme son engagement à poursuivre les opérations de secours jusqu'à leur terme.

Le grave accident est survenu le 16 septembre sur la route reliant Bangui à Bambari, lorsque l'un des véhicules blindés d'un convoi de la Minusca a basculé dans la rivière Ombella, à 35 km de Damara, dans la préfecture d'Ombella-Mpoko. Le véhicule transportait sept policiers congolais. Deux d'entre eux ont survécu à l'accident et sont actuellement pris en charge à Bangui, leur état étant jugé stable. Deux corps sans vie ont été repêchés les 17 et 18 septembre, tandis que trois autres casques bleus restent portés disparus.

Face à cette tragédie, la Minusca a déclenché une vaste opération de secours dès les premières heures suivant l'accident. Des équipes composées de forces de sécurité, de policiers, d'ingénieurs civils et de plongeurs sont toujours mobilisées pour extraire le blindé et retrouver les disparus. Ces efforts se poursuivent sans interruption, a assuré la porte-parole de la Minusca, Florence Marshall. « Nous restons mobilisés pour retrouver nos collègues. La sécurité et la dignité de notre personnel sont une priorité absolue », a-t-elle déclaré, saluant la solidarité des partenaires africains mobilisés sur le terrain.

Parallèlement aux opérations de sauvetage, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Des experts ont été dépêchés sur les lieux pour analyser les conditions de sécurité et prévenir de futurs incidents.

Ce drame vient rappeler les risques auxquels sont confrontés les soldats de maintien de la paix. Toutefois, la Minusca réaffirme son engagement à poursuivre sa mission pour la stabilité en Centrafrique, tout en garantissant le suivi de cet incident et en informant régulièrement les familles, les autorités congolaises et le public.