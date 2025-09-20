Afrique: Diplomatie - Renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pretoria

Invité par son homologue Sud-africain, Cyril Ramaphosa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le 18 septembre une visite de travail de quelques heures à Pretoria.

La visite éclair s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux pays liés par des accords de coopération dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire et économique.

Le président Félix Tshisekedi s'était fait accompagner de Guy Kabongo, vice-Premier ministre en charge de la Défense; de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'Etat aux Affaires étrangères; et de Doudou Fwamba, actuel ministre des Finances.