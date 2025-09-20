Togo: L'ex-ministre de la Défense Marguerite Gnakade présentée au parquet après son interpellation

Au Togo, l'ancienne ministre de la Défense Marguerite Gnakade a été présentée au parquet de Lomé après plusieurs jours d'interrogatoire à la direction centrale de la police judiciaire. Elle est poursuivie pour trouble aggravé à l'ordre public, appel au soulèvement populaire, incitation de l'armée à la révolte et atteinte à la sûreté nationale, suite à son arrestation mercredi soir.

Selon une source proche du dossier, les enquêteurs cherchent à exploiter des informations contenues dans le téléphone de l'ancienne ministre, saisi lors d'une seconde perquisition jeudi matin. C'est au cours de cette opération qu'un téléphone usagé a été découvert.

La police a demandé au fils de Marguerite Gnakade d'en expliquer l'origine, mais faute de réponse, il a été interpellé, puis relâché dans la soirée. Le fils de l'ancienne ministre reste néanmoins convoqué par la police.

Toujours selon la même source, ce seraient les écrits et prises de position publiques de Marguerite Gnakade, notamment sur les réseaux sociaux, qui lui vaudraient aujourd'hui ces poursuites.

Dans l'opposition, plusieurs partis dénoncent une dérive autoritaire. L'ANC parle d'une justice instrumentalisée, la dynamique pour la majorité du peuple (DMP) évoque une volonté d'intimider toutes les voix critiques et le FDR réclame la libération immédiate de l'ancienne ministre.

Pour la défense, il n'existe aucune preuve tangible pour justifier ces accusations et la libération de Marguerite Gnakade reste, selon elle, la seule issue logique.