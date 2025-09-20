Kenya: Les amis de Karura récupèrent la cogestion de la forêt

Au Kenya, l'association des Amis de la forêt de Karura a récupéré la cogestion de cette forêt urbaine qui s'étend sur plus de 1 000 hectares. C'est la deuxième plus grande forêt urbaine au monde.

L'association des Amis de la forêt de Karura est soulagé. Un compromis a finalement été trouvé entre les communautés locales et les autorités, qui avaient brutalement saisi la gestion de la gigantesque forêt urbaine kényane fin août.

Ainsi, dur l'aire de pique-nique, l'heure est à la fête pour les 120 gardiens de la forêt employés par les Amis de Karura. John Chege a milité aux côtés de Wangari Mathai. Il se réjouit de voir son héritage préservé. « Donner de l'autonomie à nos communautés et permettre à des écoles d'emmener des enfants pour visiter la forêt. Tout cela aurait pu disparaitre. Mais aujourd'hui, je suis heureux, car tout ce qu'on faisait déjà, on le fera encore mieux », dit-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 29 août, le gouvernement kényan a brutalement saisi les revenus de la forêt, accusant l'association de détournements. Des négociations ont permis un compromis selon Alice Macaire, co-fondatrice des Amis de Karura. « Le gouvernement a mis en place son système en une nuit, on était donc inquiet. Donc il a été décidé que le système reverserait finalement l'argent à la foret et protègerait le salaire de nos travailleurs ».

Entre temps, 250 m de route en goudron ont été construits dans la forêt, laissant libre cours aux rumeurs de prospection immobilière. Une tragédie évitée, pour Julie Kimutai du fonds pour l'éducation de Karura. « En termes de couverture forestière, le Kenya est très en retard. Karura est une forêt urbaine unique. Elle offre la possibilité aux enfants de se reconnecter à la nature. Si Karura venait à disparaitre, on perdrait un héritage très important », dit-elle.

Chaque mois, plus de 75 000 visiteurs se rendent à Karura, la seconde plus grande forêt urbaine du monde.