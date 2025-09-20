Sénégal: Le pays fait appel à la diaspora pour tenter de redresser ses finances publiques

20 Septembre 2025
Radio France Internationale

L'opération avait été annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de son discours devant la diaspora sénégalaise à Milan, en Italie. Les autorités de Dakar ont officiellement lancé ce jeudi un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA (soit 450 millions d'euros), auquel les expatriés sénégalais sont fortement encouragés à souscrire, alors que l'endettement public du Sénégal atteint le plus haut niveau du continent.

Les obligations, de 10 000 francs CFA chacune, offrent 6,4 à 6,95% d'intérêt. Elles sont ouvertes aux citoyens sénégalais, aux investisseurs institutionnels, et à la diaspora : les quelque 700 000 expatriés sénégalais, dont Ousmane Sonko a souligné à Milan qu'ils avaient un « pouvoir d'achat supérieur » à celui de leurs compatriotes au Sénégal.

Orienter la manne vers les caisses de l'État

Les transferts qu'ils ont versés à leur famille l'an dernier ont, il est vrai, atteint 2 200 milliards de francs CFA, soit 12% du PIB du Sénégal. L'espoir est d'orienter une partie de cette manne vers les caisses de l'État, dans une situation préoccupante, et ce, alors que le Fonds monétaire international a suspendu ses versements, après la révélation que les véritables chiffres du déficit et de la dette publics avaient été dissimulés par le gouvernement précédent.

« Diaspora bonds »

C'est la deuxième fois que le Sénégal émet des « diaspora bonds ». En 2019, il s'agissait de financer des programmes de logements sociaux. La Banque de l'Habitat espérait que 60 % des obligations seraient souscrites par des expatriés sénégalais hors Union monétaire ouest-africaine, mais elles avaient été acquises à hauteur de 43 % seulement par la diaspora sénégalaise, en majorité de la sous-région.

