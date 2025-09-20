Tunisie: Humeur - Alaïa, le couturier sculpteur

D'année en année, la mode se développe en Tunisie, d'une Fashion week à une autre, le public passionné ou simplement amateur découvre de nouveaux talents qui sortent du lot ; de jeunes créateurs qui s'intéressent à la mode nationale, qui créent des pièces inspirées du patrimoine, comme la Fouta ou la soie et en font des pièces contemporaines, d'autres jouent sur l'écologie et « la mode durable » en réutilisant les matières locales, d'autres encore surfent sur les tendances internationales, présentent des collections originales, mélangeant pop culture et couture, etc.

Pour un jeune couturier tunisien, apparaître dans les médias est un tremplin obligatoire, croiser des membres d'un cercle d'influence international (Met Gala, Fashion Weeks internationales, collaborations avec Vogue Arabia) est le Graal pour la réussite. Peu de créateurs tunisiens (à ma connaissance) ont franchi les étapes obligées pour être reconnus à l'international, à l'image des célèbres stylistes libanais qui ont conquis les podiums mondiaux : Eli Saab, Zuhaïr Murad, Reem Acra ou Georges Hobeika.

Citons, parmi les Tunisiens qui ont conquis le monde, Hedi Slimane (né à Paris d'un père tunisien et d'une mère italienne) qui est décrit comme l'un des couturiers les plus influents du XXIe siècle, son point fort et sa marque de style slim (silhouette mince et allongée) au détriment du costume large ; le prêt-à-porter Zara, H&M... ont tous quelque chose de Hedi Slimane.

Il était également connu comme un artiste visuel. Ali Karoui est, de son côté, considérablement médiatisé, il a percé dans le cercle des grands créateurs, ses pièces ont été portées par Beyoncé, Jennifer Jones, Chanel Iman, etc.

Pourquoi une Humeur, alors que l'actualité n'annonce ni Fashion week, ni défilé sur les podiums en Tunisie ? Parce que j'apprends (Souffle inédit.com) qu'en cette période se tient une exposition à Paris qui retrace la carrière d'un créateur de mode, de notoriété mondiale, « maître absolu de la mode », il est Tunisien, né à Tunis : Azzedine Alaïa. L'exposition intitulée « Azzedine Alaïa. De silence sculpté » se déroule à la Fondation qui porte son nom.

Azzedine Alaïa est une icône, personne ne le conteste, il s'est imposé sur la scène parisienne et mondiale au moment où il y avait beaucoup moins de stylistes et beaucoup plus de créateurs de haute facture, (les Saint-Laurent, Lagerfeld, Montana, Armani etc.).

Sa maison du Marais (Paris 75004), située dans un ancien immeuble, entrepôt transformé par lui où il a vécu et créé pendant plusieurs décennies, est connue pour être un atelier et un lieu de rendez-vous pour les artistes, les créateurs.

La maison abrite depuis la disparition du maître la Fondation Alaïa qui comprend ses ateliers de couture, ses salons d'essayage, son appartement, une librairie et une galerie d'art qui regroupe des collections.

Le génie d'Alaïa plane aussi sur Sidi Bou Saïd, où se trouve une maison ouverte au public qui regroupe des modèles de sa création, y sont exposées des pièces retraçant son parcours international et montrant son influence sur les grands créateurs mondiaux.