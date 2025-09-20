Tunisie: Lutte contre les narcotrafiquants - Malgré les saisies, le trafic ne faiblit pas

En dépit de nombreuses saisies, le trafic de drogue est toujours actif. Les réseaux s'adaptent, mais les services sécuritaires et douaniers restent en alerte. L'objectif principal demeure la protection de la jeunesse, en particulier aux abords desétablissements scolaires, contre ce fléau.

C'est dans une optique préventive que le Président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé, le 15 septembre 2025, lors d'une réunion consacrée à la rentrée scolaire et universitaire, la nécessité d'une prise en charge rapide des dysfonctionnements accumulés au fil des décennies. Il a mis l'accent sur l'importance d'une mobilisation collective de tous les acteurs concernés pour lever les obstacles entravant le parcours des élèves, des étudiants, ainsi que de l'ensemble de la communauté éducative.

Le Chef de l'État a donné ses instructions pour intensifier les efforts en matière de transport scolaire et pour le renforcement des patrouilles de sécurité autour des établissements éducatifs, dans le but de protéger les élèves contre toutes les formes de déviance, les actes criminels, et en particulier le fléau de la drogue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, et à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale, Noureddine Nouri, a souligné la collaboration étroite avec le ministère de l'Intérieur pour garantir une rentrée sécurisée.

Un plan conjoint a été mis en place pour renforcer la présence policière, notamment autour des établissements sensibles, dans une démarche à la fois préventive et protectrice.

À cet égard, Sami Rachikou, directeur de la police de la circulation, a précisé, dans une déclaration radiophonique récente, que ce plan s'inscrit dans une dynamique de prévention face à la montée des violences et du trafic de drogue, notamment observée en octobre de l'année précédente, période durant laquelle plus d'une centaine d'arrestations ont été menées.

Cette réponse conjointe vise à protéger les élèves et l'ensemble du personnel éducatif, en associant sécurité, vigilance et prévention, a-t-il précisé.

Ces préparatifs témoignent du fait que le défi reste important et que la lutte est loin d'être gagnée, d'autant plus que, dès le début de cet été, les services douaniers et sécuritaires ont déjoué plusieurs tentatives d'introduction de drogue, comme si les trafiquants se préparaient, eux aussi, à intensifier leurs activités.

Surveillance accrue face à un trafic de drogue toujours actif

À cet effet, il est utile de mentionner que, depuis le début de l'année 2025, les agents douaniers du port de La Goulette ont saisi plus de 46,5 kg de drogues diverses, dont du cannabis et de la cocaïne, en plus de 390.000 comprimés psychotropes. Ces chiffres témoignent de l'ampleur du trafic transfrontalier, mais également de l'efficacité croissante de la Douane tunisienne, qui travaille de concert avec les unités sécuritaires spécialisées pour démanteler les filières.

Les services des douanes du port de La Goulette ont réussi également à faire échec à une tentative de contrebande de stupéfiants, interceptant au début de ce mois de septembre une quinzaine de plaques de cannabis, pour un poids total de 1,47 kg, dissimulées dans les bagages d'un passager en provenance du port de Rome, selon un communiqué publié à cet effet par la Direction générale des douanes.

Les récentes opérations menées dans d'autres régions du pays viennent renforcer ce constat. En août dernier, les douaniers du même port avaient saisi 36,17 kg de cannabis dissimulés dans un véhicule conduit par un Tunisien résidant à l'étranger. L'intervention avait permis de contrecarrer cette tentative bien organisée.

En juillet, à Sfax, une opération conjointe entre la Garde douanière locale et les brigades de Skhira et Regueb avait abouti à la saisie de près de 43 kg de cocaïne, d'une valeur estimée à plus de 12,8 millions de dinars tunisiens. La drogue était dissimulée à bord d'un camion circulant sur l'autoroute. Un coup dur porté aux réseaux de trafic à l'échelle nationale.

Enfin, en juin, au poste frontalier de Ghardimaou, une passagère a été interceptée avec près de 3 827 comprimés de médicaments psychotropes, dont du Tramal et du Lexomil, habilement dissimulés sur son corps.

Le trafic de drogue persiste malgré la vigilance des autorités

Ces opérations illustrent non seulement la vigilance permanente des services douaniers, mais aussi, et ce qui est inquiétant, l'ingéniosité persistante des réseaux criminels, notamment au port de La Goulette, qui demeure une plateforme stratégique et sensible dans les échanges maritimes avec l'Europe.

Parallèlement, elles démontrent la montée en puissance des moyens de surveillance et de renseignement des douanes tunisiennes. En dépit des tentatives persistantes de contournement des dispositifs de contrôle, la Douane, en collaboration étroite avec les différentes unités de sécurité intérieure, continue de renforcer sa capacité de détection, de coordination et de répression.

La lutte contre le trafic de drogue en Tunisie est plus que jamais une priorité nationale. Si les chiffres des saisies peuvent inquiéter sur l'ampleur du phénomène, ils traduisent également une réelle efficacité opérationnelle des services sécuritaires et douaniers, qui se positionnent aujourd'hui comme un maillon essentiel dans le combat contre les réseaux criminels transnationaux.

Nonobstant les opérations menées par les services de sécurité et les douanes, le trafic de drogue continue de résister aux efforts de répression. La rentabilité toujours élevée rend cette activité illégale particulièrement attractive. En outre, le marché des stupéfiants reste l'un des plus juteux, incitant certains à prendre des risques considérables pour en tirer des profits rapides.

Le trafic de drogue reste un phénomène ancré dans des réalités complexes, où les réponses sécuritaires, bien qu'indispensables, doivent être accompagnées de politiques sociales et économiques à long terme.