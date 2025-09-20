Algérie: Attaf signe à New York l'accord relatif à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a procédé, samedi au siège des Nations unies, à la signature de "l'Accord relatif à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale" (BBNJ), et ce, à l'entame de sa visite à New York pour prendre part aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la Secrétaire générale adjointe aux affaires légales et Conseillère juridique des Nations unies, Mme Elinor Hammarskjold.

Cet accord vise à "renforcer la protection de la biodiversité en haute mer et à en assurer une utilisation durable et rationnelle au profit de l'humanité tout entière", précise le communiqué.

