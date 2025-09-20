Algérie: Rentrée scolaire - Environ 12 millions d'élèves regagnent dimanche les bancs de l'école

ALGER — Les élèves des trois paliers scolaires regagneront dimanche les bancs de l'école à travers le territoire national.

Environ 12 millions d'élèves et un million de fonctionnaires, entre enseignants, responsables éducatifs et pédagogiques, rejoindront leurs établissements scolaires, pour cette nouvelle rentrée placée sous le signe de la santé scolaire.

Les responsables du secteur de l'Education nationale s'attellent à mettre en oeuvre les décisions et les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la bonne prise en charge des élèves des trois paliers scolaires (primaire, moyen et secondaire), notamment en ce qui concerne la restauration et le transport scolaires, le chauffage, le sport et la médecine scolaires.

Il s'agit aussi de garantir une meilleure prise en charge de la famille de l'éducation, enseignants, éducateurs et responsables pédagogiques.

Le ministère de l'Education nationale a placé cette rentrée sous le signe de la santé scolaire, en consacrant la première semaine à des activités de sensibilisation sous le slogan "La santé scolaire, pour un avenir sain et

sécurisé", et ce, en coordination avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer.

Dans ce contexte, un cours inaugural sera donné le premier jour, suivi d'ateliers interactifs et des activités de sensibilisation, tout au long de la semaine, portant sur "la santé et la nutrition saine" pour le cycle primaire et "les dangers des boissons énergétiques, la dépendance aux écrans et aux substances psychotropes" pour les cycles moyen et secondaire.

Il a également souligné l'importance d'assurer l'encadrement administratif et pédagogique, notamment dans les nouveaux établissements, ainsi que la fourniture de repas chauds aux élèves, dès le premier jour de la rentrée, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

M. Sadaoui a, également, mis l'accent sur la généralisation de l'éducation physique et sportive, en dotant les établissements scolaires d'équipement adéquat et l'aménagement des espaces et structures sportives nécessaires, avec la possibilité d'avoir recours aux stades avoisinants, en cas de manque de structures au sein des établissements scolaires.

Dans le domaine de la numérisation, le ministre a affirmé la nécessité d'établir des listes précises des établissements non connectés au réseau, afin d'y remédier, avec l'aide du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Le secteur de l'Education nationale sera, par ailleurs, renforcé par de nouvelles réformes visant à améliorer les conditions de travail et à augmenter le niveau de performance, dont le parachèvement de la révision des dispositions du statut particulier des fonctionnaires de l'éducation, notamment ceux des services économiques, ainsi que la poursuite de l'intégration des enseignants contractuels.

Une importante particulière est accordée par la tutelle à l'implication des élèves dans les compétitions scientifiques, à l'image du concours national de l'innovation scolaire, dont la première édition sera consacrée au domaine de la robotique.