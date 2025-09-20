Algérie: Attractivité économique - L'Algérie dans le top 3 des pays africains

ALGER — L'Algérie figure parmi les trois pays africains les plus attractifs sur le plan économique, selon le dernier rapport du cabinet italien The European House - Ambrosetti (TEHA), qui met en avant le dynamisme de l'économie nationale.

Classée 78e sur 146 économies mondiales, l'Algérie gagne une place par rapport à 2024 (79e) et améliore son score à 30 points contre 27,6 l'an dernier, précise le rapport "Global Attractiveness Index 2025", publié récemment.

A l'échelle africaine, seules l'Algérie, les îles Maurice et l'Egypte se situent dans la catégorie de l'"Attractivité moyenne" (30 à 60 points) regroupant 63 pays cette année, contre 4 pays à forte attractivité (80 à 100), 12 pays à bonne attractivité (60 à 80) et 67 pays à faiblle attractivité (0 à 30).

Le rapport souligne ainsi que l'économie algérienne compte parmi les plus dynamiques, portée notamment par une croissance significative. Au niveau mondial, les Etats-Unis conservent la première place avec un score de 100, suivis de la Chine (87,7) et de l'Allemagne (83,5). Singapour progresse à la 4e place en dépassant le Royaume-Uni, tandis que le Japon reste stable en 5e position.

Le "Global Attractiveness Index", basé sur une cinquantaine d'indicateurs internationaux (flux d'IDE, innovation, gouvernance, développement humain), évalue chaque année la capacité des pays à attirer ressources, capitaux et talents. Fondé en 1965, The European House - Ambrosetti (TEHA) est un think tank privé et cabinet de conseil en management et stratégie, reconnu parmi les plus influents d'Europe.

Comptant près de 330 experts italiens et internationaux, il produit chaque année environ 450 études et organise plusieurs centaines d'événements, dont le Forum de Cernobbio, rendez-vous de référence du débat économique et politique mondial en Italie.