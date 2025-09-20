Algérie: Athlétisme/Mondiaux-2025 - L'Algérien Djamel Sedjati remporte la médaille d'argent sur 800 m

TOKYO — L'Algérien Djamel Sedjati a remporté la médaille d'argent du 800 m des Mondiaux d'athlétisme 2025 qui se déroulent à Tokyo, au Japon.

Sedjati a pris la deuxième place de la finale disputée samedi avec un temps de 1:41.90, derrière le champion olympique le Kényan Emmanuel Wanyonyi sacré champion du monde du 800 m la ligne en 1 min 41 sec 86, record des Mondiaux.

Le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1:41.95) complète le podium. Plus de 2.000 athlètes venus d'environ 200 pays, dont l'Algérie, prennent part au rendez-vous mondial de Tokyo.

L'Algérie est présente avec dix athlètes dont une dame: Slimane Moula, Djamel Sedjati et Mohamed Ali Gouaned (800 mètres), Amine Bouanani (110 mètres haies), Haïthem Chenitef (1500 mètres), Abderrezzak Charik et Mohamed Benyettou (Marathon), Yasser Mohamed Tahar Triki (Triple Saut), Oussama Khenoussi (Lancer du disque) et Zahra Tatar (Lancer du marteau/dames).