Algérie: Athlétisme / Mondiaux 2025 - 800 mètres - 'Heureux d'offrir cette médaille à l'Algérie'

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TOKYO — Le demi-fondiste Djamel Sedjati s'est dit "heureux d'offrir à l'Algérie une médaille d'argent" aux championnats du monde d'athlétisme actuellement en cours au Japon, après sa deuxième place en finale du 800 mètres, disputée samedi à Tokyo.

"Je suis heureux d'offrir cette médaille à l'Algérie, et de hisser le drapeau national, ici à Tokyo", a déclaré l'international algérien à l'issue de cette course, remportée par le phénomène kenyan Emmanuel Wanyonyi, en 1:41.86, devant Sedjati (1:41.90), au moment où le Canadien Marco Arop a complété le podium en 1:41.95.

"On a bouclé le premier tour en moins de cinquante secondes, ce qui prouve que cette course a vraiment été très rapide. Mais personnellement, je ne me suis pas laissé influencer. J'ai continué à courir à mon rythme et Dieu

merci, il y a eu cette médaille d'argent à la clé", a ajouté le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris-2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Certes, je suis un peu déçu d'avoir raté l'or, surtout que ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais ça reste quand même une bonne performance, qui je l'espère fera plaisir au peuple algérien", a t-il ajouté.

Sedjati a dédié sa médaille au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Commandement de l'armée nationale populaire, ainsi qu'au Comité olympique et sportif algérien et à ses sponsors, notamment, l'opérateur de téléphonie mobile, Mobilis.

"Je dédie également cette médaille à mon compatriote Yasser Mohamed-Tahar Triki, qui n'a pas réussi à décrocher un podium au concours du triple saut, et qui a été très déçu par cette déconvenue. Je lui dis : ne te décourage pas. On va continuer à travailler et Inchallah, avec le temps, la chance finira par nous sourire" a-t-il encore souhaité.

Il s'agit de la deuxième médaille d'argent mondiale pour Sedjati, après celle obtenue en 2022 à Eugene (Etats-Unis).

Le 800 mètres de ces Mondiaux 2025 a été un des plus rapide de l'histoire, puisque les huit finalistes ont franchi la ligne d'arrivée en moins de 1.43.00. En effet, entre Emmanuel Wanyonyi (vainqueur en 1:41.86) et le otswanais Tshepiso Masale (dernier en 1:42.77), il n'y avait qu'une seconde et 11 centièmes de différence.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.