Algérie: Mondiaux d'athlétisme 2025 - Les podiums de samedi

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TOKYO — Podiums des finales des Mondiaux d'athlétisme disputées samedi à Tokyo:

800 m hommes

Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:41.86

Djamel Sedjati (ALG) 1:41.90

Marco Arop (CAN) 1:41.95.(

20 km marche femmes

Maria Perez (ESP) 1:25:54

Alegna Gonzalez (MEX) 1:26:06

Nanako Fujii (JPN) 1:26:18

Heptathlon

Anna Hall (USA) 6888 pts

Kate O'Connor (IRL) 6714

Katarina Johnson-Thompson (GBR) 6581

.Taliyah Brooks (USA) 6581

Poids femmes

Jessica Schilder (NED) 20,29 m

Chase Ealey (USA) 20,21

Maddison-Lee Wesche (NZL) 20,06

Javelot femmes

Yuleixi Anai Angulo (ECU) 65,12 m

Anete Kocina (LAT) 64,64

Mackenzie Little (AUS) 63,58

5000 m femmes

Beatrice Chebet (KEN) 14:54.86

Faith Kipyegon (KEN) 14:55.07

Nadia Battocletti (ITA) 14:55.42

20 km marche hommes

Caio Bonfim (BRA) 1:18:35

Wang Zhaozhao (CHN) 1:18:43

Paul Mcgrath (ESP) 1:18:45

