Algérie: Mondiaux d'athlétisme 2025 - Les podiums de samedi

TOKYO — Podiums des finales des Mondiaux d'athlétisme disputées samedi à Tokyo:
800 m hommes
Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:41.86
Djamel Sedjati (ALG) 1:41.90
Marco Arop (CAN) 1:41.95.(
20 km marche femmes
Maria Perez (ESP) 1:25:54
Alegna Gonzalez (MEX) 1:26:06
Nanako Fujii (JPN) 1:26:18
Heptathlon
Anna Hall (USA) 6888 pts
Kate O'Connor (IRL) 6714
Katarina Johnson-Thompson (GBR) 6581
.Taliyah Brooks (USA) 6581
Poids femmes
Jessica Schilder (NED) 20,29 m
Chase Ealey (USA) 20,21
Maddison-Lee Wesche (NZL) 20,06
Javelot femmes
Yuleixi Anai Angulo (ECU) 65,12 m
Anete Kocina (LAT) 64,64
Mackenzie Little (AUS) 63,58
5000 m femmes
Beatrice Chebet (KEN) 14:54.86
Faith Kipyegon (KEN) 14:55.07
Nadia Battocletti (ITA) 14:55.42
20 km marche hommes
Caio Bonfim (BRA) 1:18:35
Wang Zhaozhao (CHN) 1:18:43
Paul Mcgrath (ESP) 1:18:45