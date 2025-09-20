Tunisie: Une éducation sécurisée pour le bien des enfants

Au moment où la Tunisie vit à l'heure de la rentrée scolaire, l'Etat met tout en oeuvre pour réussir et l'événement et la saison en vue d'un déroulement fluide des cours et d'une garantie du niveau de l'enseignement sur le plan strict de l'éducation.

Toutefois, la réussite d'un tel défi exige, outre les programmes et les contenus, d'autres conditions, dont notamment celles ayant trait au volet transport, déplacements et rassemblements autour des sièges des institutions éducatives qui revêtent une importance capitale pour vivre une saison valable.

En effet, et à l'occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, le Président de la République s'est penché, personnellement, sur ce volet en mettant l'accent sur la facilitation des moyens de transport pour les élèves et le renforcement de la sécurité dans les environs des établissements d'enseignement à travers des patrouilles policières, l'objectif évident étant de protéger les jeunes de toutes les formes de délinquance et autres dangers relatifs à la drogue.

Il est utile de souligner que des mesures concrètes ont été prises et mises à exécution, prouvant une vigilance accrue et la volonté inébranlable de l'Etat de soutenir les différents acteurs dans le secteur de l'éducation.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place d'une forme d'auto-sécurité avec l'affectation de gardiens, de la nécessité du signalement immédiat de tout éventuel comportement suspect aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, tout en consolidant la vigilance des personnes en service sur les lieux, sans oublier l'obligation d'interdire l'accès aux personnes sans qualité adéquate aux établissements, tout en écourtant le temps de rassemblement des élèves et des parents devant les établissements éducatifs.

Une autre mesure salutaire, de l'avis des spécialistes: assurer une meilleure coordination entre les équipes de sécurité et les chefs d'établissement en vue d'une surveillance supplémentaire autour des écoles.

Autrement dit, une conjugaison des efforts des diverses parties intervenantes s'avère nécessaire, tout en mettant en place des mécanismes visant la sensibilisation des enfants contre les fléaux de la violence, du vandalisme, d'où le rôle majeur que doivent assumer les pédagogues afin de venir à bout des dangers et risques pouvant conduire à des drames que la sociétés peut éviter.

En somme, toutes les dispositions ont été prises pour garantir les meilleures conditions possibles de réussite à une nouvelle rentrée et assurer au maximum la sécurité de nos enfants.