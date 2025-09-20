Algérie: Belmehdi visite la commission d'audit et de vérification des recueils du Saint Coran

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a effectué, samedi, une visite d'inspection à la commission d'audit et de vérification des recueils du Saint Coran, qui tient sa réunion périodique au siège du ministère à Alger, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite a été l'occasion pour le ministre de saluer "les efforts déployés par les membres de la commission au service du Saint Coran", et de mettre en avant "l'importance majeure" de leur mission pour garantir la sécurité et la précision de l'impression et de la distribution du Saint Coran.

A cette occasion, M. Belmehdi a souligné la nécessité d'"allier rigueur scientifique et efficacité pratique dans les travaux d'audit et de vérification, afin de garantir l'édition d'exemplaires parfaits du Saint Coran, dignes de la parole d'Allah Tout-Puissant".

Il a, dans ce contexte, réaffirmé "le rôle pionnier de l'Algérie en matière de préservation du Saint Coran, en veillant en permanence à fournir ses exemplaires", ce qui reflète "la place historique et civilisationnelle de l'Algérie au service du Saint Coran et de sa diffusion à travers le monde".