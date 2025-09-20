Algérie: Belmehdi visite la commission d'audit et de vérification des recueils du Saint Coran

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a effectué, samedi, une visite d'inspection à la commission d'audit et de vérification des recueils du Saint Coran, qui tient sa réunion périodique au siège du ministère à Alger, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite a été l'occasion pour le ministre de saluer "les efforts déployés par les membres de la commission au service du Saint Coran", et de mettre en avant "l'importance majeure" de leur mission pour garantir la sécurité et la précision de l'impression et de la distribution du Saint Coran.

A cette occasion, M. Belmehdi a souligné la nécessité d'"allier rigueur scientifique et efficacité pratique dans les travaux d'audit et de vérification, afin de garantir l'édition d'exemplaires parfaits du Saint Coran, dignes de la parole d'Allah Tout-Puissant".

Il a, dans ce contexte, réaffirmé "le rôle pionnier de l'Algérie en matière de préservation du Saint Coran, en veillant en permanence à fournir ses exemplaires", ce qui reflète "la place historique et civilisationnelle de l'Algérie au service du Saint Coran et de sa diffusion à travers le monde".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.