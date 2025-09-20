Algérie: L'UGCAA appelle à la coordination des efforts pour une rentrée scolaire réussie

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

MILA — Le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrici, a appelé, samedi depuis Mila, à "coordonner les efforts pour une rentrée scolaire réussie".

M Bedrici, s'exprimant lors d'une allocution prononcée au musée du Moudjahid Slimane-Bentobbal à l'occasion du 69ème anniversaire de la création de l'UGCAA, a exhorté les commerçants et les artisans à "travailler ensemble pour garantir une rentrée scolaire réussie à tous les niveaux", qualifiant cette échéance de "défi national important".

Le SG de l'UGCAA a souligné la prise de conscience de l'Union qui préconise une approche participative avec les institutions de l'Etat au regard de l'importance de la phase actuelle qu'il a qualifiée de "phase économique par excellence", nécessitant la coopération de tous et le renforcement de l'esprit de citoyenneté ainsi que l'élévation des performances au niveau des attentes des consommateurs.

Selon M. Bedrici, la célébration de la fondation de l'UGCAA "constitue une occasion de rappeler 69 ans de lutte syndicale ( ) pour le renforcement de l'économie nationale". Pour lui, "l'Algérie a besoin, aujourd'hui, de ses enfants dévoués pour préserver le pays et mener la bataille du développement économique avec une volonté forte".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également souligné que "l'Union a été et reste une école formant des hommes, façonnant des générations et enseignant l'esprit du sacrifice et de la lutte".

M Bedrici n'a pas manqué de saluer, dans son allocution, "le grand succès de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, organisée à Alger du 4 au 10 septembre et qui a prouvé, à travers le nombre de participants et la valeur des contrats conclus en marge de l'événement, que l'Algérie, qui a soutenu les causes de libération dans de nombreux pays africains, est digne de son leadership".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.