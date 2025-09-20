Algérie: L'UGCAA appelle à la coordination des efforts pour une rentrée scolaire réussie

MILA — Le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrici, a appelé, samedi depuis Mila, à "coordonner les efforts pour une rentrée scolaire réussie".

M Bedrici, s'exprimant lors d'une allocution prononcée au musée du Moudjahid Slimane-Bentobbal à l'occasion du 69ème anniversaire de la création de l'UGCAA, a exhorté les commerçants et les artisans à "travailler ensemble pour garantir une rentrée scolaire réussie à tous les niveaux", qualifiant cette échéance de "défi national important".

Le SG de l'UGCAA a souligné la prise de conscience de l'Union qui préconise une approche participative avec les institutions de l'Etat au regard de l'importance de la phase actuelle qu'il a qualifiée de "phase économique par excellence", nécessitant la coopération de tous et le renforcement de l'esprit de citoyenneté ainsi que l'élévation des performances au niveau des attentes des consommateurs.

Selon M. Bedrici, la célébration de la fondation de l'UGCAA "constitue une occasion de rappeler 69 ans de lutte syndicale ( ) pour le renforcement de l'économie nationale". Pour lui, "l'Algérie a besoin, aujourd'hui, de ses enfants dévoués pour préserver le pays et mener la bataille du développement économique avec une volonté forte".

Il a également souligné que "l'Union a été et reste une école formant des hommes, façonnant des générations et enseignant l'esprit du sacrifice et de la lutte".

M Bedrici n'a pas manqué de saluer, dans son allocution, "le grand succès de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, organisée à Alger du 4 au 10 septembre et qui a prouvé, à travers le nombre de participants et la valeur des contrats conclus en marge de l'événement, que l'Algérie, qui a soutenu les causes de libération dans de nombreux pays africains, est digne de son leadership".