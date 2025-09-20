Algérie: Solidarité national - Unification du mode de prise en charge au niveau des établissements d'accueil de la petite enfance

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme oeuvre à l'unification du mode de prise en charge au sein des établissements d'accueil de la petite enfance, dont le nombre s'élève à plus de 4.700, afin de fournir des services de qualité à plus de 231.000 enfants, a-t-on appris auprès du ministère.

A cet égard, le ministère s'attelle à "unifier le règlement intérieur des établissements d'accueil de la petite enfance et le mode de prise en charge pédagogique, tout en définissant des mécanismes plus efficaces pour le suivi de la performance institutionnelle, afin de garantir la qualité des services fournis à cette catégorie et le respect des dimensions éducative et sanitaire", et ce, conformément à la stratégie de protection sociale de l'enfance.

Selon les statistiques du ministère de la Solidarité nationale, le nombre d'établissements d'accueil de la petite enfance s'élève, au 16 septembre courant, à plus de 4.700 structures, prenant en charge plus de 231.300 enfants, dont plus de 3.500 enfants aux besoins spécifiques.

Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement des démarches entreprises dans ce domaine, le ministère ayant récemment publié le guide pédagogique unifié destiné à l'ensemble des établissements d'accueil de la petite enfance en Algérie, visant à "unifier le programme pédagogique adopté ainsi que les mécanismes de prise en charge au niveau de ces structures".

Le décret exécutif du 24 février 2025, modifié et complété, fixe les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance. Ces structures qui regroupent les crèches et les jardins d'enfants, sont considérés comme des espaces pédagogiques et sociaux dédiés aux enfants âgés de 3 mois à moins de six ans, a-t-on rappelé la même source.

