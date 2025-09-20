Algérie: Oran - Des formations au langage des signes aux étudiants en médecine

20 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — Le club scientifique universitaire "Light", relevant de la Faculté de Médecine d'Oran, assure depuis quatre années des formations en langage des signes aux étudiants en médecine et chirurgie-dentaire, en vue de renforcer leurs capacités à prendre en charge leurs futurs patients sourds-muets, a-t-on appris auprès de ce club.

"Cette initiative inédite s'inscrit dans une démarche humanitaire et inclusive visant à briser les barrières de communication entre les professionnels de la santé et les personnes présentant un handicap auditif, souvent confrontées à de nombreuses difficultés lors de leurs consultations médicales", a indiqué Aaroune Fatima Zohra, membre du club dans une déclaration à l'APS en marge du 2ème salon dentaire "MDEX", clôturé samedi au Centre des conventions d'Oran.

Cette formation de trois mois est sanctionnée par un diplôme agréé par l'Etat, explique-t-on de même source, ajoutant que quatre promotions, avec chacune entre 30 et 40 étudiants, sont déjà sorties, alors qu'une cinquième sera lancée à la rentrée universitaire.

"Nous avons constaté un réel besoin de formation chez les praticiens de santé, qui se retrouvent souvent démunis face à un patient sourd-muet", a-t-elle noté, ajoutant que l'objectif est de leur fournir des outils concrets pour instaurer une relation de confiance et garantir un accès équitable aux soins.

