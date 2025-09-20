interview

Le Sénégal a l'opportunité de renforcer ses infrastructures et de rationaliser ses processus afin de répondre à la demande croissante du marché aérien.

C'est la recommandation faite par le Directeur national pour le Sénégal et la Guinée d'Emirates Arpit Behl. Il s'exprimait à travers une interview accordée au Soleil Digital dans le cadre de la célébration des 15 années d'Emirates au Sénégal.

Comment se portent les vols à destination du Sénégal ces dernières années ?

Notre service Dakar-Dubaï a affiché des performances constantes au fil des ans, reflétant à la fois la confiance de nos clients et l'importance du Sénégal dans notre réseau mondial. La demande est restée stable tant pour le transport de passagers que pour le fret, avec un trafic provenant non seulement de Dakar vers Dubaï, mais aussi vers l'Asie, le Moyen-Orient et d'autres destinations africaines.

Existe-t-il des défis à relever pour mieux faciliter le trafic aérien au Sénégal ?

Comme tout marché aérien en pleine croissance, le Sénégal a l'opportunité de renforcer ses infrastructures et de rationaliser ses processus afin de répondre à la demande croissante. Par exemple, une facilitation plus fluide dans les aéroports, une manutention plus rapide du fret et des investissements continus dans les services aériens contribueront à soutenir la croissance. Le Sénégal a déjà fait des progrès impressionnants avec l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), et à mesure que le marché se développe, les améliorations continues ne feront que renforcer davantage la connectivité.

Y a-t-il des contrats en cours entre Emirates et la compagnie nationale Air Sénégal pour explorer d'autres destinations à travers le continent ou le monde ?

Non, il n'y a actuellement aucune discussion avec Air Sénégal. Cependant, les partenariats interlignes et en partage de code restent un élément important de notre stratégie mondiale, apportant une valeur ajoutée à nos clients internationaux. Nous étendons notre présence en Afrique à plus de 210 destinations régionales grâce à 5 partenaires en partage de code et 18 partenaires interligues locaux, offrant ainsi un accès à davantage de destinations régionales via des voyages sans friction, un billet unique et un traitement simplifié des bagages.

Quelle place occupe la digitalisation dans l'achat de billets chez Emirates, surtout pour la destination Sénégal ?

Le choix et la flexibilité sont au coeur de la stratégie d'engagement client d'Emirates. C'est pourquoi nous proposons à nos passagers de nombreuses façons de réserver leurs billets, que ce soit en personne, auprès de nos agences de voyages partenaires, en ligne ou via notre application. De plus en plus de voyageurs réservent via notre site web, notre application mobile et nos partenaires de voyage en ligne, partout dans le monde.

Sur le marché sénégalais, cette tendance ne cesse de croître, en particulier chez les jeunes voyageurs et les passagers d'affaires qui apprécient la commodité. Parallèlement, nous entretenons des relations solides avec les agences de voyages locales, car de nombreux clients préfèrent encore les interactions personnelles. L'équilibre entre les canaux numériques et traditionnels nous permet de servir efficacement tous les segments.

Quelle est selon vous la force d'Emirates ?

La plus grande force d'Emirates réside dans notre capacité à relier les personnes et les entreprises à travers le monde grâce à des produits et services exceptionnels. Notre flotte moderne et récente, notre expérience de vol de classe mondiale et notre vaste réseau de plus de 140 destinations font de nous une compagnie aérienne véritablement internationale.

Mais au-delà du matériel, ce sont nos collaborateurs qui font toute la différence. Avec plus de 160 nationalités représentées parmi notre personnel navigant et notre personnel au sol, dont de nombreux collègues sénégalais, nous reflétons la diversité du monde que nous desservons. C'est cette combinaison d'envergure, de qualité et de touche humaine qui distingue Emirates.