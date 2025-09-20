Algérie: Bechar - Renforcement des structures de santé des régions frontalières en équipements et en personnel médical

BECHAR — Le secteur de la santé de la wilaya de Béchar a lancé une vaste opération de modernisation des structures de santé de proximité des communes frontalières, à travers un renforcement en équipements médicaux modernes et en ressources humaines qualifiées, a-t-on appris samedi auprès la direction locale de la Santé.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des capacités du secteur de la santé au niveau des communes de Lahmar, Mougheul, Boukais et Beni-Ounif, vise à rehausser la qualité des prestations médicales offertes aux habitants de ces régions situées au nord de la wilaya, a indiqué, à l'APS, le directeur de la Santé, Mansour Boukhiar.

"Un important lot d'équipements médicaux modernes, comprenant notamment des appareils de radiologie, des fauteuils dentaires avec leurs accessoires, ainsi que du matériel destiné aux consultations de médecine générale, aux soins d'urgence, à la maternité et à la chirurgie, a été attribué à plusieurs établissements de santé publique", a-t-il détaillé.

L'opération prévoit également l'amélioration des conditions de travail du personnel médical et paramédical en poste dans ces régions, à travers l'affectation de nouvelles équipes de praticiens de la santé publique, notamment dans les communes de Mougheul, Lahmar et Boukais.

L'établissement public hospitalier "Mezrag Djelloul" de Beni-Ounif, d'une capacité de 60 lits, a également bénéficié de cette opération. Ses services de radiologie, d'échographie, de médecine générale, d'urgences médico-chirurgicales et de laboratoire d'analyses médicales ont été dotés d'équipements modernes, dont un scanner.

L'hôpital a été renforcé aussi en personnel médical, afin d'améliorer la prise en charge de la population, y compris celle des zones reculées comme Oued-Namous et Zousfana, a ajouté la même source.

La Maison du diabétique "Chahid M'rah Mohamed", située dans la même commune, a, pour sa part, été dotée d'une unité de soins spécialisée dans le suivi des patients atteints de diabète. Une équipe médicale et paramédicale a été mobilisée pour assurer un accompagnement de proximité aux malades de la région.

Par ailleurs, l'unité d'hémodialyse de l'hôpital "Hadj Ahmed" de Bechar a été rénovée et modernisée. Quatre de ses appareils d'hémodialyse ont été remplacés dans le cadre d'un programme prévoyant l'acquisition de neuf nouveaux équipements destinés à renforcer d'autres unités spécialisées à travers la wilaya, souligne-t-on.