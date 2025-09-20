Tchad: Le blogueur Makaila Nguebla, déchu de sa nationalité, porte plainte

Au Tchad, le gouvernement a déchu de leur nationalité deux voix critiques, installées à l'étranger. Par un décret du ministère de l'Administration du territoire, publié mercredi 17 septembre, le blogueur - passé par la présidence durant la transition - Makaila Nguebla et l'activiste Charfadine Galmaye se voient retirer leur nationalité.

Cette décision est jugée « illégale et absurde » par les deux intéressés. Makaila Nguebla - qui détient un statut de réfugié politique en France - a déposé une plainte, à Paris, vendredi 19 septembre, pour dénoncer cette décision.

Joint par RFI, Makaila Nguebla considère que la décision prise par le gouvernement tchadien contrevient notamment aux traités internationaux sur l'apatridie.

