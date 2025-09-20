Tchad: Le blogueur Makaila Nguebla, déchu de sa nationalité, porte plainte

Au Tchad, le gouvernement a déchu de leur nationalité deux voix critiques, installées à l'étranger. Par un décret du ministère de l'Administration du territoire, publié mercredi 17 septembre, le blogueur - passé par la présidence durant la transition - Makaila Nguebla et l'activiste Charfadine Galmaye se voient retirer leur nationalité.
Cette décision est jugée « illégale et absurde » par les deux intéressés. Makaila Nguebla - qui détient un statut de réfugié politique en France - a déposé une plainte, à Paris, vendredi 19 septembre, pour dénoncer cette décision.
Joint par RFI, Makaila Nguebla considère que la décision prise par le gouvernement tchadien contrevient notamment aux traités internationaux sur l'apatridie.
Aujourd'hui, au Tchad, quand vous contestez Mahamat Idriss Déby [Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno], vous êtes soit emprisonné, comme le cas de Succès Masra, ou bien, vous allez déchoir de votre nationalité, comme ce qui est arrivé mercredi. Je pense que c'est une incohérence totale [.../...] Le Tchad était partie prenante de la signature d'une convention internationale sur l'apatridie. Donc, en même temps, le Tchad qui signe des conventions internationales est, en même temps, ce même Tchad qui se contredit dans ses démarches et ses engagements internationaux. [.../...] C'est un amalgame total. Quand on prend une telle décision lourde de conséquences et qu'on ne peut pas assumer, cela veut dire, en fait, que l'on n'a pas une politique claire dans ce qui est en train de se passer au Tchad.