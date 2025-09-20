Mozambique: Peur et terreur parmi la population victime de violences incessantes

20 Septembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Mocimboa da Praia — La violente insurrection dans la province de Cabo Delgado (voir Fides 26/8/2025) continue d'alimenter d'autres foyers de guérilla et de chaos. Selon les médias locaux, d'autres attaques ont fait plusieurs victimes.

Cette fois-ci, ce sont les habitants de la ville de Mocimboa da Praia, chef-lieu du district, qui ont subi les violences. Les insurgés auraient fait du porte-à-porte en criant les noms de leurs victimes, parmi lesquelles figuraient également des agents de police. Il s'agit de la première attaque dans la région depuis que les insurgés ont été expulsés par les forces rwandaises en 2021. Les rebelles ont toute liberté de mouvement dans de vastes zones de Cabo Delgado et la guerre s'est intensifiée au cours des deux derniers mois, sans que les forces gouvernementales ne réagissent vraiment.

Les violences entre l'armée mozambicaine et les groupes djihadistes ont éclaté en 2017, causant la mort de plus de six mille personnes et provoquant un exode massif.

