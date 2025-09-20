Ethiopie: Les diplomates ont mis en avant la valeur et les perspectives offertes par la diplomatie culturelle du pays

Addis-Abeba — Les diplomates basés à Addis-Abeba ont salué la richesse et le potentiel considérable de la diplomatie culturelle éthiopienne.

Réunis hier soir autour d'un spectacle haut en couleur du groupe artistique Kin Ethiopia, ils ont découvert un panorama vivant du patrimoine culturel du pays, marqué par des musiques traditionnelles, des danses variées et des costumes authentiques.

Cette initiative, destinée à renforcer les échanges culturels, visait non seulement à divertir, mais surtout à promouvoir la compréhension mutuelle et à mettre en lumière l'héritage culturel exceptionnel de l'Éthiopie.

Le groupe a séduit l'assistance par ses prestations rythmées, accompagnées d'instruments traditionnels aux sonorités uniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur du Burundi, Willy Nyamitwe, a exprimé sa reconnaissance et son profond respect pour la culture éthiopienne, insistant sur la capacité de la diplomatie culturelle à rapprocher les peuples.

« La culture peut unir les nations », a-t-il affirmé, ajoutant que la valorisation des traditions contribue à la paix et au dialogue.

Le vice-ambassadeur du Nigeria, Maxy Ogbede, a lui aussi loué la diversité des expressions culturelles présentées, y voyant un reflet de la richesse africaine.

« Ce que vous avez offert ce soir met l'Afrique en valeur devant le monde », a-t-il déclaré, plaidant pour des festivals panafricains destinés à préserver et promouvoir ce patrimoine commun.

Pour sa part, le général de brigade Shariful Islam, attaché militaire du Bangladesh, a souligné l'importance de tels événements collectifs, propices à l'unité et à la coopération.

Il a relevé que l'inauguration des vols directs Addis-Abeba-Dacca pourrait ouvrir de nouvelles perspectives d'échanges culturels entre les deux pays.

Tous les diplomates présents ont convenu que la diplomatie culturelle constitue un instrument stratégique pour renforcer l'image de l'Éthiopie sur la scène internationale et consolider les liens entre nations.