Ethiopie: Les diplomates ont mis en avant la valeur et les perspectives offertes par la diplomatie culturelle du pays

20 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les diplomates basés à Addis-Abeba ont salué la richesse et le potentiel considérable de la diplomatie culturelle éthiopienne.

Réunis hier soir autour d'un spectacle haut en couleur du groupe artistique Kin Ethiopia, ils ont découvert un panorama vivant du patrimoine culturel du pays, marqué par des musiques traditionnelles, des danses variées et des costumes authentiques.

Cette initiative, destinée à renforcer les échanges culturels, visait non seulement à divertir, mais surtout à promouvoir la compréhension mutuelle et à mettre en lumière l'héritage culturel exceptionnel de l'Éthiopie.

Le groupe a séduit l'assistance par ses prestations rythmées, accompagnées d'instruments traditionnels aux sonorités uniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur du Burundi, Willy Nyamitwe, a exprimé sa reconnaissance et son profond respect pour la culture éthiopienne, insistant sur la capacité de la diplomatie culturelle à rapprocher les peuples.

« La culture peut unir les nations », a-t-il affirmé, ajoutant que la valorisation des traditions contribue à la paix et au dialogue.

Le vice-ambassadeur du Nigeria, Maxy Ogbede, a lui aussi loué la diversité des expressions culturelles présentées, y voyant un reflet de la richesse africaine.

« Ce que vous avez offert ce soir met l'Afrique en valeur devant le monde », a-t-il déclaré, plaidant pour des festivals panafricains destinés à préserver et promouvoir ce patrimoine commun.

Pour sa part, le général de brigade Shariful Islam, attaché militaire du Bangladesh, a souligné l'importance de tels événements collectifs, propices à l'unité et à la coopération.

Il a relevé que l'inauguration des vols directs Addis-Abeba-Dacca pourrait ouvrir de nouvelles perspectives d'échanges culturels entre les deux pays.

Tous les diplomates présents ont convenu que la diplomatie culturelle constitue un instrument stratégique pour renforcer l'image de l'Éthiopie sur la scène internationale et consolider les liens entre nations.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.