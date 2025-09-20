Togo: Une nouvelle mesure pour contrôler l'origine des importations

20 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Office Togolais des Recettes (OTR) annonce la mise en place d'une nouvelle disposition visant à améliorer le contrôle douanier des marchandises importées sur le territoire national.

Désormais, tous les importateurs devront obligatoirement renseigner la 'case 36' de la Déclaration en Douane Unique (DDU). Cette case permettra de préciser de manière claire et détaillée l'origine des marchandises importées.

Cette information est essentielle : elle ouvre droit aux tarifs préférentiels prévus dans le cadre des accords commerciaux et permet une meilleure application des règles d'origine au moment des formalités dans le système SYDONIA (plateforme automatisée de gestion douanière).

Selon l'OTR, l'objectif principal est de renforcer la conformité des opérations commerciales, d'améliorer la traçabilité des flux d'importation et de garantir une collecte plus transparente et efficace des recettes douanières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mesure devrait également contribuer à réduire les fraudes liées à la fausse déclaration d'origine, qui privent l'État de recettes et faussent la concurrence loyale entre opérateurs.

L'introduction de cette nouvelle case s'inscrit dans la volonté du Togo de moderniser sa politique douanière et de se conformer aux standards internationaux, notamment ceux préconisés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En améliorant la fiabilité des déclarations, l'OTR entend aussi faciliter le commerce légitime, réduire les délais de dédouanement et améliorer la compétitivité du corridor logistique togolais, qui joue un rôle crucial pour le pays et la sous-région.

L'OTR invite l'ensemble des opérateurs économiques, importateurs et transitaires à se conformer à cette nouvelle obligation.

Pour l'administration fiscale, il s'agit d'une réforme structurante : plus de transparence, plus de conformité, plus de recettes, au service du développement national.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.