Afrique: Eliminatoires Mondial U20 féminin - Le Sénégal bat l'Algérie par deux buts à zéro

20 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans a battu (2-0) celle de l'Algérie, ce samedi, au stade Lat-Dior de Thiès, en match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

Les attaquantes Marie Louise Sarr (4e) et Khadija Badio (9e) ont inscrit les deux buts des Lioncelles.

Le match retour aura lieu le 27 septembre à 19 heures au stade Moustapha Tchaker, à Blida, en Algérie. La prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans est prévue en septembre 2026 en Pologne.

