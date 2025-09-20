Tunisie: Inauguration d'un Centre de Formation en Médecine Traditionnelle Chinoise

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Centre de Formation en Médecine Traditionnelle Chinoise a été officiellement inauguré ce vendredi à Tunis en présence de S.E.M. WAN Li, Ambassadeur de Chine en Tunisie, de M. HUANG Jiawen, Secrétaire du comité du Parti Communiste Chinois de l'Université de Médecine Traditionnelle Chinoise du Jiangxi, et de S.E.M. Mustapha Ferjani, Ministre tunisien de la Santé.

Lors de la cérémonie, S.E.M. WAN Li a souligné que ce centre offrira aux médecins tunisiens des opportunités d'apprentissage et de pratique clinique en médecine traditionnelle chinoise. Il a également rappelé que cette initiative constitue un nouveau fruit de la coopération sino-tunisienne dans le domaine de la santé et a réaffirmé l'engagement des deux pays à renforcer ce partenariat.

Le ministre Mustapha Ferjani a, de son côté, rappelé sa visite en Chine en début d'année, au cours de laquelle la Tunisie et la Chine avaient conclu plusieurs accords sur la coopération sanitaire. Il a exprimé sa satisfaction de voir le centre devenir opérationnel, le qualifiant de résultat concret de cette coopération, et a exprimé l'espoir que le partenariat tuniso-chinois en matière de santé continue à se développer et à porter ses fruits.

Le nouveau centre vise à former les professionnels de santé tunisiens aux méthodes et pratiques de la médecine traditionnelle chinoise, tout en favorisant les échanges scientifiques et cliniques entre les deux pays. Il s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives destinées à renforcer la collaboration bilatérale dans le secteur sanitaire.

