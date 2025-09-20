Tunisie: Tourisme - Les Britanniques et Algériens dynamisent Sousse-Kantaoui

La zone touristique de Sousse-Kantaoui a enregistré 59 468 visiteurs entre le 1eᣴ et le 10 septembre 2025, en hausse de 5,4 % par rapport à la même période de l'an dernier, selon le commissaire régional du tourisme Mohamed Boujdaria. Durant cette période, les nuitées ont atteint 308 044 (+6,1 %) et le taux d'occupation s'est élevé à 88,6 %.

Sur la période du 1eᣴ janvier au 10 septembre, la destination a accueilli 895 154 visiteurs, soit une progression de 9,9 %, pour un total de 4 151 547 nuitées, en hausse de 11,6 %. Le taux d'occupation moyen sur les huit premiers mois de l'année s'est établi à 47,3 %.

La clientèle tunisienne occupe la première place avec 321 888 arrivées (+9,9 %), suivie par le marché algérien avec 155 693 arrivées (+8,1 %), puis le marché britannique avec 97 903 arrivées (+46,8 %). La Pologne arrive en quatrième position avec 52 473 visiteurs (+7 %).

En termes de nuitées, les Tunisiens se maintiennent en tête avec 780 130 nuitées, devant les Britanniques (728 907), les Algériens (654 527) et les Allemands (377 377).

Ces indicateurs confirment le dynamisme de la région de Sousse-Kantaoui, portée à la fois par le marché local et par la reprise des clientèles étrangères, notamment européenne.