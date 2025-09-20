Tunisie: Ahmed Ounaies - La décision marocaine sur les visas est «naturelle» et liée à la sécurité

Le Maroc a annoncé l'instauration d'un visa électronique temporaire pour les ressortissants tunisiens à compter du 25 septembre 2025 et jusqu'au 26 janvier 2026. La décision, communiquée par le Consulat général du Royaume à Tunis via sa page officielle Facebook, s'applique à tous les pays habituellement exemptés de visa d'entrée au Maroc.

Cette mesure exceptionnelle est directement liée à l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), que le Maroc accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Elle vise à encadrer le flux massif de supporters attendus pour cet événement continental et à renforcer les dispositifs de sécurité. Selon les autorités marocaines, le visa électronique permettra un meilleur suivi des entrées sur le territoire et contribuera à garantir le bon déroulement de la compétition.

L'ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, a réagi à cette décision en la qualifiant de « naturelle et traditionnelle ». Invité sur les ondes de Diwan Fm, il a rappelé que ce type de mesure est courant lors de grands rendez-vous sportifs internationaux. « Il ne s'agit pas d'une décision ciblant spécifiquement la Tunisie, mais d'une règle générale qui touche l'ensemble des pays exemptés de visa », a-t-il souligné.

En pratique, les Tunisiens devront donc soumettre une demande en ligne pour obtenir ce visa temporaire avant leur voyage au Maroc. L'ensemble du processus s'effectuera de manière électronique, conformément aux pratiques déjà adoptées par plusieurs pays dans un souci de rapidité et de contrôle accru.

Les autorités marocaines insistent sur le caractère transitoire de cette mesure, qui prendra fin à l'issue de la CAN. D'ici là, des dizaines de milliers de supporters sont attendus pour suivre les matchs dans les stades marocains, et Rabat souhaite anticiper toute situation qui pourrait compromettre la sécurité et l'organisation de l'événement.