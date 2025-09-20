Afrique: Google investit dans quatre centres pour connecter le continent à ses nouveaux câbles sous-marins

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Google, filiale du groupe Alphabet, a annoncé son intention de créer quatre centres d'infrastructure en Afrique afin de relier ses plus récents câbles sous-marins en fibre optique. Cette initiative vise à renforcer la connectivité du continent, où l'accès à Internet demeure inégal, coûteux et sujet à des interruptions fréquentes.

Selon Alex Okosi, directeur général de Google Afrique, ces centres abriteront des installations stratégiques comme des stations d'atterrissage et des centres de données, permettant de connecter les câbles aux différentes régions du continent, du nord au sud et de l'est à l'ouest.

« Le financement viendra de Google », a déclaré Okosi dans un entretien accordé à Bloomberg TV, sans toutefois révéler le montant de l'investissement. Il a souligné qu'il s'agit d'un « nouvel investissement » qui dépasse déjà le milliard de dollars que l'entreprise s'était engagée à injecter en Afrique sur cinq ans à partir de 2021.

L'entreprise prévoit par ailleurs de déployer, d'ici la fin de l'année, deux de ses câbles les plus récents, Equiano et Umoja, qui viendront renforcer les infrastructures existantes. Les quatre centres devraient être opérationnels dans un délai de trois ans.

Avec cette initiative, Google confirme sa volonté d'accompagner le développement numérique du continent africain et de réduire la fracture numérique grâce à des infrastructures plus résilientes et performantes.

