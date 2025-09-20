Sénégal: La marche de l'opposition et le plan d'urgence de lutte contre les inondations à Touba, sujets les plus en vue dans les journaux

Dakar — La marche du mouvement d'opposition dénommé "Rappel à l'ordre" et le plan d'action d'urgence contre les inondations à Touba (centre) sont parmi les sujets les plus en vue traités par les quotidiens parvenus samedi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Dans sa livraison du jour, Walf Quotidien indique que l'opposition s'est mobilisée vendredi pour la "libération des détenus +politiques+" et les "arrestations tous azimuts".

Ayant constaté une "inertie" et une "désorganisation" de l'opposition depuis l'arrivée de PASTEF au pouvoir, celle-ci "reprend du poil de la bête" en initiant une marche, à Dakar, sur l'avenue Khalifa Ababacar Sy de Dieupeul, jusqu'au rond point de Liberté 5.

Dans son compte-rendu, le journal, qui titre à sa une "Piqûre de rappel pour PASTEF", reprend les propos du député de l'opposition Abdou Mbow, qui déclare que "les Sénégalais sont en face d'un régime dictatorial qui ne fait qu'emprisonner des personnes", relayant également les inscriptions sur les pancarte des marcheurs : "Libérez Tahirou Sarr" ou encore Libérez les détenus politiques".

En écho, le journal Le Quotidien affiche à sa une : "Front contre le régime", et signale que "les opposants et la société civile demandent la libération des +détenus politiques+ et dénoncent les restrictions des libertés".

L'As également s'est intéressé à cette manifestation, soulignant à sa une que "la rue rappelle Sonko-Diomaye à l'ordre". Ce titre est accompagné d'une image où on voit des marcheurs brandir des pancartes sur lesquelles on peut peut lire, par exemple, "Justice pour les victimes de détention arbitraire".

Le média public Le Soleil, quant à lui, met en exergue le plan d'action d'urgence contre les inondations à Touba. D'après le journal, "le gouvernement du Sénégal va mobiliser une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA pour accompagner le Plan d'urgence destiné à lutter contre les inondations" dans la cité religieuse.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye lors de sa visite auprès du khalife général des mourides.

Sud Quotidien, qui s'est intéressé à l'émigration irrégulière, précise qu'entre janvier et juin de cette année, "1 080 Sénégalais en détresse [ont été] rapatriés" après qu'ils ont tenté de sortir du pays par des voies illégales.

Le journal s'est en effet penché sur un rapport produit par le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur (BAOS), qui fait également savoir que le nombre de personnes arrivées aux iles Canaries [Espagne] a chuté durant la même période passant de 26 000 à 12 000.