Sénégal: Kaolack - Le FNDASP débloque une enveloppe de 600 millions de francs CFA pour la reconstitution du capital semencier

Kaolack — Le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP) a débloqué une enveloppe de 600 millions de francs CFA pour la reconstitution du capital semencier, a-t-on appris, vendredi, du chef de projet dans la zone centre et à Tambacouda et Koupentoum.

"Ce fonds est mis en place dans le cadre du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires durables communément appelé +Gungue Mbay+ du FNDASP financé par l'Union européenne, en partenariat avec l'Agence belge de développement international, ENABEL", a déclaré Arfang Ndour.

A travers les acquis du FNDASP, le bailleur a jugé nécessaire d'en faire une mise à l'échelle dans sept départements du bassin arachidier, a-t-il fait savoir.

Dans le cadre du projet "Gungue Mbay", le F'NDASP avait entamé une démarche d'accompagnement des sociétés coopératives pour la reconstitution du capital semencier, en acquérant auprès de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) des semences au profit des producteurs agricoles, selon lui.

"L'appui institutionnel au profit des services techniques déconcentrés a permis, l'année dernière, d'avoir un taux de certification assez élevé en termes de semences d'arachide, de céréales et de sésame. C'est cette initiative-là que le bailleur souhaite mettre à l'échelle", a signalé Arfang Ndour.

Ce qui a été à l'origine, selon lui, de la mise en place du Comité départemental de coordination et de suivi du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires durables dirigé par le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye.

C'est dans cette dynamique que le FNDASP a mis en place un guichet financier interne autonome semencier qui alimente, à hauteur de 600 millions de francs CFA, l'accompagnement des organisations de producteurs, dans le processus de reconstitution du capital semencier.

"Dans ce sens, nous avons noué un partenariat avec l'ISRA pour près de 300 millions de francs CFA, pour qu'il puisse assurer une production, en grande quantité, dans les meilleurs délais, des semences de prébase, qui ont été rétrocédés à des organisations faîtières de base pour la multiplication des semences", a indiqué Latyr Ndiaye.

"C'est une subvention qui va être déroulée par les organisations de producteurs agricoles sous forme de revolving avec des prélèvements, pour permettre de réalimenter ce guichet", selon Arfan Ndour.

Le projet travaille pour la synergie et la complémentarité consistant à une collaboration entre l'ensemble des projets et programmes qui interviennent dans le département de Kaolack, en mettant en place une démarche synergique et complémentaire pour plus d'impact au niveau des communautés à la base, a-t-il souligné.