Sénégal: COP 30 - Des médecins et des artistes s'unissent contre le changement climatique

Dakar — L'ONG Médecins sans frontières (MSF), en collaboration avec des artistes entend porter la voix des populations lors de la COP 30 prévue du 10 au 21 novembre au Brésil, a-t-on appris de son coordinateur médical en Afrique de l'Ouest et du Centre, Didier Mukeba Tshamala.

"Nous voulons que la société, concernée par les conséquences du changement climatique, prenne les choses en main. Nous sommes les porte-paroles, les témoins privilégiés des conditions catastrophiques dans lesquelles le changement climatique est en train de toucher les populations vulnérables, et nous voulons associer les artistes à cet événement pour que ces discussions sur le changement climatique ne se déroulent plus dans les auditoires seulement", a-t-il déclaré, jeudi.

Dr Mukeba s'exprimait lors d'une conférence de presse au cours duquel a été dévoilé le clip "Oya" (Oh Yaye ou Oh mère, en wolof".

Il a indiqué que la collaboration avec les artistes permet également de montrer à la face du monde combien "les discussions sur ce changement [climatique] ne doivent plus seulement se dérouler plus dans les bureaux climatisés ou dans les capitales".

A l'en croire, il s'agit d'amener la société, impactée par ce changement climatique, à prendre les choses à "bras-le-corps", tout en se faisant leur porte-parole pour demander aux politiques "d'agir maintenant".

Pour le secrétaire médical international de MSF, Maria Guevara, il est "très important" d'avoir cette collaboration, dans la mesure où la voix des personnes concernées et celle des peuples du monde devraient pouvoir faire pression pour que des "mesures soient prises maintenant".

Elle a ajouté que l'idée est de rappeler aux décideurs à la COP 30, "l'impact du climat sur la santé", en vue de prendre des décisions permettant au monde de ne pas dépasser "la barre de 1,5 degré".

"A travers l'art, on peut arriver à toucher certaines personnes qui ne vont pas forcément vers l'information. Que ce soit par rapport aux cyclones, aux inondations, les cultivateurs qui ne peuvent plus cultiver comme avant, etc.", a quant à lui, estimé l'artiste musicien sénégalais Mao Sidibé.

De son point de vue, à travers le son "Oya", il est important de pouvoir délivrer un message permettant aux populations de recevoir cette alerte d'une manière artistique.

Invitant les populations à "ne plus avoir peur quand elles réclament une justice", mais plutôt de faire le plaidoyer avec philosophie, amour, le directeur de l'Ecole de sables, l'école de danse fondée par Germaine Acogny, Paul Sagne précise qu'il s'agit juste "d'une partition à jouer aussi et que c'est tous, ensemble, qu'on peut construire le meilleur et lutter contre le changement climatique".