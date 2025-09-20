Pire — Des acteurs locaux et des responsables d'Arezki, l'une des entreprises en charge des travaux de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, ont plaidé, vendredi à Pire (Tivaouane, ouest), pour le renforcement de la sécurité autour des bassins de rétention d'eau pluviale et appelé à une sensibilisation continue des communautés pour prévenir les dangers que pourraient occasionner ces ouvrages réalisés dans le cadre de ce chantier autoroutier.

Des élus locaux et des acteurs de santé se sont retrouvés à Pire suite à un cas de noyade enregistré dans un bassin de rétention situé dans le village de Ndome.

Ils ont rappelé que l'autoroute Dakar-Saint-Louis doit avant tout relier les territoires et contribuer à la prospérité des populations riveraines.

"Cette infrastructure doit rester un chemin de vie et ne jamais se transformer en bassin de mort", ont-ils martelé, appelant à conjuguer responsabilité et solidarité pour préserver la vie humaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le secrétaire général national des acteurs communautaires en santé, Abdoulaye Barro, a annoncé la mise en place d'un réseau de relais communautaires chargés d'animer des causeries dans les villages riverains.

"Nous avons formé et outillé ces relais, afin de sensibiliser sur les dangers des bassins et encourager la vigilance", pour prévenir d'autres drames, a-t-il indiqué.

Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large de prévention touchant également le VIH/Sida, le paludisme, la scolarisation des filles et la lutte contre les violences basées sur le genre, a-t-il expliqué.

Le récent drame survenu à Ndome, où un fils du chef du village est mort noyé dans le bassin près duquel il jouait avec ses camarades.

Ces bassins aménagés tout le long du tracé de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis attirent les enfants, particulièrement en cette période de forte chaleur.

Leur profondeur, combinée à l'absence de barrières hermétiques et de signalisation, en font des lieux à haut risque, selon les populations, qui ont signalé plusieurs incidents similaires dans ces points de rétention d'eau.

Le maître d'ouvrage délégué, Assane Mbodj, a rappelé que le projet autoroutier, long de 200 kilomètres et subdivisé en huit lots, respecte les normes réglementaires et environnementales.

"Entre Dakar et Tivaouane, le taux d'exécution est de 50 % et dépasse 70 % entre Guéoul et Louga", a-t-il par ailleurs fait savoir, soulignant l'engagement des entreprises à sécuriser les sites et appelant les populations à plus de vigilance.